New Yorker Börse am Freitag trotz eines Aufbäumens kurz vor Sitzungsende erneut tiefer. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur unwesentlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem weiteren Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erneut mit deutlichen Aufschlägen. Die Talsohle sei durchschritten, wie es heisst. Gold und Silber hingegen richtungssuchend.