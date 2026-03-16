Das ist an den Märkten passiert
...eines enttäuschenden Jahresergebnisses sowie eines nicht weniger enttäuschenden Ausblicks regelrecht abgeschmiert. Alleine vergangene Woche kassierten mit der Berenberg Bank und der UBS gleich zwei Banken ihre Kaufempfehlungen. Das hält die Autoren des Anlegerbriefs allerdings nicht davon ab, ihrer Leserschaft bei Kursen um die 157 Franken zum Einstieg zu raten.
New Yorker Börse am Freitag trotz eines Aufbäumens kurz vor Sitzungsende erneut tiefer. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur unwesentlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem weiteren Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erneut mit deutlichen Aufschlägen. Die Talsohle sei durchschritten, wie es heisst. Gold und Silber hingegen richtungssuchend.
SMI vorbörslich flott unterwegs. Partners Group einzige Aktie im Minus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Ypsomed, Oerlikon, Swissquote und Schindler schwächeren Tecan, Aryzta, Sandoz sowie Siegfried gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Ypsomed +2.0%
Amrize +1.9% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Tecan -1.2% (Zahlen, Abschreiber)
Siegfried -0.9% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Ein "Veteran" unter den Finanzanalysten sieht den Kurs der Aktie um mehr als 70pc (!!!) steigen. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
BB Biotech: Pareto Securities erhöht auf 65 (60) Fr. mit BUY. Wird allerdings vom Unternehmen selbst für die Research-Abdeckung bezahlt.
Bachem: Octavian ist für BUY bis 87 (86) Fr. Nimmt nach der Zahlenveröffentlichung nurmehr geringfügige Schätzungsanpassungen vor. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 68 (62) Fr. und Deutsche Bank mit BUY bis 80 (75) Fr.
BioVersys: Erhält von den Behörden beim Antibiotikum BV100 grünes Licht für den Start der Phase-III.
Comet: Kepler Cheuvreux will es wissen mit BUY bis 300 (275) Fr. Auftragslage dürfte die Talsohle im letzten Jahr durchschritten haben. Berenberg Bank ist sogar für BUY bis 305 (315) Fr.
Idorsia: Firmenchefin Srishti Gupta (Ehegattin von Novartis-Chef "Vas"Narasimhan) tritt überraschend zurück. Firmengründer Jean-Paul Clozel springt kurzfristig ein. Ein ziemlicher Schlag für das Baselbieter Pharmaunternehmen... Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Interroll: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 2400 (2600) Fr. Berichtet von ersten Anhaltspunkten für eine Branchenbelebung. UBS ist für BUY bis immerhin noch 2295 (2500) Fr.
Julius Bär: Firmenchef Stefan Bollinger erhält für 2025 eine Entschädigung im Gesamtbetrag von 24 Mio Fr, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Eine ganze Menge...
Kardex: Jefferies ist für BUY bis 330 (360) Fr. Ins laufende Jahr hinein gute Vorhersehbarkeit dank randvollen Auftragsbüchern.
Novartis: US-Arzneimittelbehörde FDA weitet das Therapiefeld für das Psoriasismittel Cosentyx aus. Langjähriger Finanzchef Harry Kirsch tritt zurück. Für ihn übernimmt ab März Mukul Mehta.
Roche: Heute letzter Handelstag für die Genussscheine. Werden ab dann im Verhältnis eins-zu-eins in Partizipationsscheine umgewandelt. Vontobel bleibt für HOLD bis 346 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 415 Fr.
Siegfried: Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 96 (108) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem eher vorsichtigen Ausblick Rechnung.
Stadler Rail: Kepler Cheuvreux setzt kurz vor den Zahlen den dicken Rotstift an. Senkt auf 19.50 (22.50) Fr. mit HOLD.
StarragTornos: Op. Jahresgewinn 6 Mio Fr. (erw. 10.7 Mio Fr.). Dividende mit 1 Fr. je Aktie auf Vorjahreshöhe. Ausblick bleibt vage. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Swiss Life: Basler KB senkt auf 820 (860) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Dividendenhoffnungen werden enttäuscht. Kepler Cheuvreux nur geringfügig zuversichtlicher mit HOLD bis 870 (910) Fr.
Tecan: Op. Jahresgewinn 142.1 Mio Fr. (erw. 141.4 Mio Fr.). Zu einem schmerzhaften Goodwill-Abschreiber gezwungen. Angst vor einer Dividendenkürzung erscheint dennoch unbegründet. Diesjährige Gewinnvorgaben zudem höher als gedacht. UBS bleibt vorerst für NEUTRAL bis 164 Fr. und Vontobel für HOLD bis 160 Fr. Basler KB senkt auf 170 (180) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN.
Temenos: J.P. Morgan hält erstmals seit November 2008 wieder mehr als 3pc an der Bankensoftware-Schmiede aus Genf. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Zurich Insurance: Morgan Stanley startet wieder mit EQUAL-WEIGHT (Underweight) bis 540 (520) Fr. US-Bank nach einem Analystenwechsel nicht länger negativ gestimmt. ZKB startet wieder mit ÜBERGEWICHTEN.
Derivate: Frühe Umsätze im Put-Warrant WDBLQV auf den DAX, im Long Mini-Future MGOBLV auf die Gold-Unze sowie im Knock-out-Call OSIPFT auf die Silber-Unze. Auffällige Aktivitäten zudem in den Put-Warrants WUBAUV auf UBS und ZUFPJB auf Zurich Insurance.