Börse in New York nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas tiefer. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen trotz erfreulichen Nachrichten aus der chinesischen Wirtschaft uneinheitlich. Europa und die Schweiz müssen die jüngsten Gewinne erst einmal verdauen. Bitcoin erstmals wieder über 100'000 $ - pourvu que ça dure...