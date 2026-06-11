Das ist an den Märkten passiert
...65 Mrd $ (!!!) gemeldet. Zum Vergleich: Tags zuvor waren es bloss deren 112 Aktienverkäufe im Umfang von schon beinahe bescheiden anmutenden 5.5 Mrd $. Was wissen die Firmenlenker in New York, was wir "Normalsterblichen" nicht wissen...?
New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder unter Druck. Geschehen bei Nvidia und Co von Gewinnmitnahmen überschattet. Üppige Management-Verkäufe ein allgegenwärtiges Thema. Situation bei den Langfristzinsen bleibt nach den Teuerungszahlen angespannt. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende auf Tagestiefst. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem weiteren Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz zumindest in der Eröffnung tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Gold und Silbe hingegen richtungssuchend.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Minus. Alcon, Swisscom und Amrize die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Cosmo schwachen Rieter und AMS Osram gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Cosmo +1.7% (Produktnews)
Verlierer:
Rieter -2.7% (Kurszielreduktion)
Amrize -1.3% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Cosmo: Vertriebspartner Glenmark bringt die Akne-Creme Winlevi in Europa auf den Markt. Ein wichtiger Meilenstein, wie Händler meinen. Hilft die Neuigkeit der zuletzt schwachen Aktie? Kepler Cheuvreux bleibt jedenfalls für BUY bis 123 Fr.
Swisscom: Morgan Stanley geht überraschend auf UNDERWEIGHT (Overweight) bis 600 (720) Fr. Begründet diese 180-Grad-Wende mit der übertrieben hohen Bewertung und setzt stattdessen auf Deutsche Telekom und British Telecom.
Clariant: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Aktie vehement. Sieht beträchtliches Aufwärtspotenzial mit BUY bis 11 Fr.
DKSH: Geht eine Vertriebsvereinbarung mit dem US-Pharmaunternehmen BridgeBio für ein Herzmittel in Teilen Asiens ein. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 72 Fr.
DSM-Firmenich: Vontobel startet mit BUY bis 90 Fr. Das Unternehmen erhalte eine seltene zweite Gelegenheit, einen guten ersten Eindruck zu machen.
Flughafen Zürich: Fertigt im Mai 3.03 Mio Passagiere ab. Ein Plus von gut 9pc gegenüber dem Vorjahresmonat. Kommerzieller Umsatz zieht ebenfalls um 9pc auf 58.8 Mio Fr. an. Auffahrt und Pfingsten dieses Jahr günstig gelegen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 72 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 270 Fr.
HBM: Portfolio-Unternehmen Parabilis Medicines mit erfolgreichem Börsendebüt. Beteiligung hat nun einen Wert von rund 38 Mio $. Dürfte dem Nettoinventarwert durchaus zuträglich sein...
Implenia: Übernimmt die deutsche Zigmo Engineering mir rund 70 Mitarbeitern. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. UBS bleibt für BUY bis 100 Fr. Kepler Cheuvreux lobt die Transaktion mit BUY bis 90 Fr.
Interroll: Kepler Cheuvreux geht auf REDUCE (Hold) bis 1400 (2400) Fr. Höhere Ausgaben für Marketing sowie für die Forschung und Entwicklung dürften auf die Gewinnentwicklung drücken.
Novartis: Vertieft die Zusammenarbeit mit der amerikanischen Orionis Biosciences. Vereinbarung sieht neben einer Vorauszahlung von 40 Mio $ auch Meilensteinzahlungen von bis zu 1.4 Mrd $ vor. Del-brax in frühen Versuchsreihen mit ermutigenden Ergebnissen. Vontobel bleibt für BUY bis 128 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 135 Fr.
Rieter: UBS ist für NEUTRAL bis 3.20 (3.40) Fr. Belebung in den Absatzmärkten wird zur Geduldsfrage. Bankeigene Schätzungen werden dennoch leicht angehoben.
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA will die Zulassung von Tecentriq bei Darmkrebs beschleunigt behandeln. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr.
Swatch Group: Inhaberaktie für die Berenberg Bank ein Verkauf bis 130 (115) Fr. Dauerhafte Belebung beim Gewinn nur mit deutlich höheren Umsätzen möglich.