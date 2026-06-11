New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder unter Druck. Geschehen bei Nvidia und Co von Gewinnmitnahmen überschattet. Üppige Management-Verkäufe ein allgegenwärtiges Thema. Situation bei den Langfristzinsen bleibt nach den Teuerungszahlen angespannt. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende auf Tagestiefst. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem weiteren Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz zumindest in der Eröffnung tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Gold und Silbe hingegen richtungssuchend.