Das ist an den Märkten passiert
…Strich 2.7 Mrd $ zu. Grösster je gemessener Zufluss von Anlagegeldern innerhalb einer Woche seit Beginn der Erhebungen für dieses Anlagevehikel. Ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass der Risikoappetit unter den Aktienanlegern in New York zuletzt nochmals kräftig gestiegen ist.
New Yorker Börse den gesamten Sitzungsverlauf über farblos. Geschehen erneut von Gewinnmitnahmen geprägt. Selbst eine Entspannung bei den Langfristzinsen hilft den Tech-Giganten nur bedingt. Nervosität vor dem diesjährigen Treffen der Notenbanker im beschaulichen Jackson Hole. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Zwei Schritte vor - zwei wieder zurück. So geht das nun schon seit Wochen. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Kryptowährungen erholen sich von den Vortagesverlusten. Mit Ausnahme des Bitcoin. Rapper Kanye West lanciert den "Yeezy"-Memecoin.
SMI vorbörslich richtungssuchend. Geberit und Alcon tiefer gestellt. Bei den Nebenwerten stehen höhere SPS und Siegfried schwächeren DocMorris, U-blox und BKW gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
PSP +1.6% (Zahlen, Ausblick)
Siegfried +0.6% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
DocMorris -3.0% (Kurszielreduktionen)
U-blox -2.5% (Beteiligungsreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: UBS beisst sich an der Aktie fest mit SELL bis 5.90 (8) Fr. Reduziert seine Erwartungen an Marktanteilsgewinne deutlich. Octavian widerspricht mit BUY bis 16 (20) Fr. Rechnet mit nicht weniger als einer Kursverdoppelung.
Alcon: J.P. Morgan wirft das Handtuch und geht auf NEUTRAL (Overweight) bis 62.80 (94.70) Fr. Jefferies ist hingegen für BUY bis 100 (115) $ und Bernstein Société Générale für OUTPERFORM bis 84.50 (88) Fr.
BCV: Halbjahresgewinn 215 Mio Fr. (erw. 212 Mio Fr.). Nettoneugeld 0 Mrd Fr. (erw. 1.2 Mrd Fr.). Vontobel bleibt für HOLD bis 94 Fr.
Geberit: Kepler Cheuvreux geht nach der gestrigen Zahlenenttäuschung auf HOLD (Buy) bis 635 (650) Fr. Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 600 (550) Fr., Barclays für UNDERWEIGHT bis 530 (520) Fr., Octavian für HOLD bis 495 (454) Fr. und Morgan Stanley für UNDERWEIGHT bis 500 (496) Fr.
Medartis: Aktie für Research Partners ein Kauf bis 98.90 (92.40) Fr. Diesjährige Gewinnschätzungen werden gleichzeitig allerdings um 45pc zusammengestrichen.
Orior: Halbjahresumsatz 305 Mio Fr. (erw. 298 Mio Fr.). Org. Wachstum -1.8pc (erw. -3.9pc). Op. Gewinn 16.3 Mio Fr. (erw. 17.1 Mio Fr.). Jahresvorgaben werden präzisiert. Tochter Culinor könnte zum Verkauf kommen. UBS bleibt für SELL bis 13 Fr.
Sensirion: Berenberg Bank geht auf HOLD (Buy) bis 81 (85) Fr. Nach starker erster Jahreshälfte nurmehr begrenzt Raum für Ergebnisverbesserungen. Vontobel erhöht auf 81 (76) Fr. mit HOLD.
Siegfried: Halbjahresumsatz 619.5 Mio Fr. (erw. 625 Mio Fr.). Op. Gewinn 133.9 Mio Fr. (erw. 134 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. Aktie für die UBS ein Kauf bis 125 Fr. und für Vontobel sogar bis 128 Fr.
SPS: Mietertrag erste Jahreshälfte 225.5 Mio Fr. (erw. 230 Mio Fr.). Op. Gewinn 199.5 Mio Fr. (erw. 206 Mio Fr.). Auch diese Immobilienbeteiligungsgesellschaft mit satten Aufwertungsgewinnen. Kündigt 300 Mio Fr. schwere Kapitalerhöhung zwecks Wachstumsfinanzierung an. Vontobel bleibt für BUY bis 133 Fr.
Sunrise: Quartalsumsatz 731.6 Mio Fr. (erw. 726.5 Mio Fr.). Op. Gewinn 254.1 Mio Fr. (erw. 245 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. Vontobel bleibt für BUY bis 51 Fr.
Swissquote: Kleinerer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 135'000 Fr. Der Transaktion ging wohl eine Ausübung von Aktienoptionen voraus.
U-blox: Grossaktionär LLB Swiss Investment hat damit begonnen, das Aktienpaket zu reduzieren. Glaubt wohl nicht an eine Gegenofferte.