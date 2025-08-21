New Yorker Börse den gesamten Sitzungsverlauf über farblos. Geschehen erneut von Gewinnmitnahmen geprägt. Selbst eine Entspannung bei den Langfristzinsen hilft den Tech-Giganten nur bedingt. Nervosität vor dem diesjährigen Treffen der Notenbanker im beschaulichen Jackson Hole. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Zwei Schritte vor - zwei wieder zurück. So geht das nun schon seit Wochen. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Kryptowährungen erholen sich von den Vortagesverlusten. Mit Ausnahme des Bitcoin. Rapper Kanye West lanciert den "Yeezy"-Memecoin.