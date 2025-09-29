…wegen zunehmender Engpässe bei der KI-Entwicklung, wie beispielsweise dem enormen Energiebedarf, der in manchen Märkten bereits zu steigenden Strompreisen führt. Michael Cembalest, Analyst von JPMorgan Asset Management, warnt vor der Marktkonzentration. Seit dem Start von ChatGPT im November 2022 haben 41 Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz 75 Prozent des Anstiegs des S&P 500 bewirkt. Diese lieferten 80 Prozent des Gewinnwachstums und 90 Prozent des Investitionswachstums - sprich eine mehr perfekt eingepreiste Welt.