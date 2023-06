New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas tiefer. Tech-Giganten wie schon am Freitag von Gewinnmitnahmen gebeutelt. Beobachter berichten von Zinssorgen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel heute früh erholt. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen allerdings erneut uneinheitlich. Verspricht in Europa und der Schweiz ein langweiliger Tag zu werden.