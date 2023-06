New Yorker Börse dank spätem Kursfeuerwerk bei den Tech-Giganten fest. Anleger vor dem morgigen Fed-Entscheid unerschrocken. US-Aktienfutures im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Gewinnen weitere bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Die Musik spielt allerdings in New York. Das dürften vermutlich auch Europa und die Schweiz heute wieder spüren. Warten auf die US-Teuerungszahlen am Nachmittag.