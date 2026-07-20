...kaum Aktionärswerte generieren sieht, kassiert er seine Ende Februar 2021 ausgesprochene Verkaufsempfehlung und geht auf NEUTRAL (Sell) mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 10.40 (zuvor 4) Franken. Mit Blick auf die Kurse von Ende Februar 2021 von 420 Franken und mehr bin ich versucht zu sagen: Aus Analystensicht alles richtig gemacht! Rudern nun weitere Leerverkäufer bei ihren Wetten gegen die DocMorris-Aktie zurück? Die Wahrscheinlichkeit ist gross... Aktie vorbörslich +2.4pc.