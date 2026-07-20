Das ist an den Märkten passiert
...kaum Aktionärswerte generieren sieht, kassiert er seine Ende Februar 2021 ausgesprochene Verkaufsempfehlung und geht auf NEUTRAL (Sell) mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 10.40 (zuvor 4) Franken. Mit Blick auf die Kurse von Ende Februar 2021 von 420 Franken und mehr bin ich versucht zu sagen: Aus Analystensicht alles richtig gemacht! Rudern nun weitere Leerverkäufer bei ihren Wetten gegen die DocMorris-Aktie zurück? Die Wahrscheinlichkeit ist gross... Aktie vorbörslich +2.4pc.
New Yorker Börse am Freitag erneut mit deutlichen Verlusten. Geschehen bei den Tech-Giganten auch weiterhin von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures geben im asiatischen Handel zwischenzeitliche Gewinne teilweise wieder ab. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwächer. Europa und die Schweiz vorerst noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen kraftlos. Gold ebenfalls, Silber hingegen erholt.
SMI vorbörslich knapp gehalten. ABB einziger Blue Chip im Plus. Bei den Nebenwerten lassen PolyPeptide, Belimo und DocMorris die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
PolyPeptide +6.4% (Barangebot)
Belimo +5.9% (Zahlen)
Verlierer:
Amrize -0.6% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
PolyPeptide: Das Warten hat ein Ende. Samsung Biologics bietet 1.5 Mrd Fr. oder 44.31 Fr. je Aktie in bar. Ankeraktionär Frederik Paulsen dient seine Mehrheitsbeteiligung an. Ein Gegenangebot dürfte es folglich schwer haben. ZKB bleibt für UNTERGEWICHTEN.
Belimo: Halbjahresumsatz 676.4 Mio Fr. (erw. 650.6 Mio Fr.). Op. Gewinn 452.5 Mio Fr. (erw. 143.8 Mio Fr.). Bei den diesjährigen Margenvorgaben wird die Einschränkung "voraussichtlich" gestrichen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 1010 Fr. und Vontobel sogar für BUY bis 1080 Fr. UBS widerspricht mit SELL bis 575 Fr.
ABB: Octavian ist für BUY bis 94 (93) Fr. Oddo hingegen zurückhaltender mit NEUTRAL bis 86 (85) Fr., Vontobel mit HOLD bis 82 (80) Fr. und Barclays sogar nur mit 78 (76) Fr. mit EQUAL WEIGHT.
Avolta: Geht mit ersten Verkaufsstandorten am Flughafen Marco Polo in Venedig an den Start. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 55 Fr.
BKW: Kepler Cheuvreux setzt den Rotstift an mit HOLD bis 145 (160) Fr. Es seien keine kurzfristigen Kurstreiber auszumachen.
Clariant: Sieht sich mit einer weiteren Ethylen-Schadenersatzklage in Höhe von rund 1.1 Mrd € konfrontiert. Absender diesmal: Der Chemiegigant Dow Europe. Morgan Stanley geht nach einem Analystenwechsel auf UNDERWEIGHT (Equal-weight) bis 7 (8.10) Fr.
Dormakaba: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit Mitte Mai wieder mehr als 3pc am Schliesstechnikspezialisten.
Galderma: Hautpflegelinie Alastin nun auch in Japan sowie in weiteren asiatischen Märkten erhältlich. Ein potenzieller Wachstumstreiber, wie Händler meinen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 167 Fr.
Georg Fischer: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf mit BUY bis 66 (62) Fr. Nimmt die Gewinnerwartungen nach der starken ersten Jahreshälfte um bis zu 14pc nach oben. Vontobel trimmt auf 72 (75) Fr. ebenfalls mit BUY.
Luxusgüter: US-Anwaltskanzlei Edelson Lechtzin kritisiert die Preisgestaltung hiesiger Luxusgüterhersteller. Angelegenheit könnte in eine Klage münden, wie der Tagi berichtet. Neben der Swatch Group möglicherweise auch Richemont betroffen. Julius Bär ist für HOLD bis 198 (195) Fr. Zuständiger Analyst hält die Aktie mittlerweile für fair bewertet.