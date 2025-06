Geschehen an der New Yorker Börse vor dem Wochenende ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co für einmal eher kraftlos unterwegs. US-Aktienfutures im asiatischen Handel zu Wochenbeginn erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.8pc, nachdem Washington die Strafzölle auf Stahl und Aluminium verdoppelt. Dortige Börsen ausnahmslos schwächer. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin nach den Verlusten von letzter Woche mit einem ersten Stabilisierungsversuch. Warten auf die US-Vorlaufindikatoren vom Nachmittag.