New Yorker Börse vergangene Nacht nach richtungslosem Sitzungsverlauf knapp behauptet. Tech-Giganten dem breiten Markt eine wertvolle Stütze. Von Gelegenheitskäufen zu hören. Einzig Schwergewicht Apple erneut im Angebot. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gefragt. Gewinnen bis zu 0.4pc, nachdem die Aktie des Börsendebütanten ARM (Halbleiter) am oberen Ende der Preisspanne platziert werden konnten. Dortige Börsen durchs Band fester. Ähnliches war schon gestern zu beobachten. Dann gingen die Gewinne wieder verloren. Sind Europa und die Schweiz reif für eine Erholung? Darüber dürfte die EZB am Nachmittag befinden.