Kursfeuerwerk auch an der New Yorker Börse nach der Niederlage der Republikaner anlässlich der Midterms. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. Beobachter zeigen sich jedoch überrascht. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit Katerstimmung. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz müssen die gestrigen Gewinne erst einmal verarbeiten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Von Gelegenheitskäufen zu hören. Gold und Silber knüpfen nahtlos an die Vortagesgewinne an.