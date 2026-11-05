Das ist an den Märkten passiert
...für die Bank Julius Bär tätige Pharmaanalyst Fabian Wenner seiner Kaufempfehlung abermals Nachdruck. Geht davon aus, dass der Umsatzanteil mit hochmargigen Biosimilars bis Ende 2028 von momentan 23pc auf 30pc anschwillt. Neuerdings veranschlagt Wenner darauf abgestützt ein Kursziel von 100 (zuvor 88) Franken für die Aktie. Es ist das höchste mir bekannte Kursziel überhaupt und das erste in dreistelliger Frankenhöhe. Ziehen schon bald weitere Berufskollegen nach...?
Kursfeuerwerk auch an der New Yorker Börse nach der Niederlage der Republikaner anlässlich der Midterms. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. Beobachter zeigen sich jedoch überrascht. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit Katerstimmung. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz müssen die gestrigen Gewinne erst einmal verarbeiten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Von Gelegenheitskäufen zu hören. Gold und Silber knüpfen nahtlos an die Vortagesgewinne an.
SMI vorbörslich erneut etwas höher, angeführt von Swiss Re. Logitech und ABB unter Druck. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Tecan und Burckhardt schwächeren Swisscom und gehaltenen VAT Group gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Tecan +1.9% (Zahlen, Ausblick)
Swiss Re +1.2% (Zahlen)
Verlierer:
ABB -1.5% (Robotik-Verkauf in Gefahr)
Swisscom -1.4% (Zahlen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swiss Re: Gewinn nach neun Monaten 4.17 Mrd $ (erw. 3.97 Mrd $). Rückversicherer sieht sich auf Kurs, das diesjährige Gewinnziel erreichen zu können. SST-Quote per Ende September bei 259pc. Aktienrückkaufprogramm weit fortgeschritten. Legt der Rückversicherer mit einem Nachfolgeprogramm nach? Vontobel bleibt für HOLD bis 145 Fr.
Arbonia: Kepler Cheuvreux zieht die Reissleine und geht auf HOLD (Buy) bis 3.90 (5.40) Fr. Zuständiger Analyst streicht seine nächstjährigen Gewinnschätzungen um mehr als 80pc (!!!) zusammen. UBS widerspricht hingegen mit BUY bis 5.40 (6.20) Fr.
Barry Callebaut: Basler KB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten) bis 1300 Fr. Barclays ist für EQUAL WEIGHT bis 1200 (980) Fr.
Cicor: Kepler Cheuvreux nach einer Road-Show mit dem Finanzchef leichters desillusioniert. Lieferprobleme trotz guter Auftragslage. Broker bleibt dennoch für BUY bis 165 Fr.
Clariant: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 14 (13) Fr. Schwaches drittes Quartal ein Ergebnis einmaliger Belastungen. Vontobel erhöht auf 10.60 (9.40) Fr. mit HOLD.
DSM-Firmenich: J.P. Morgan ist für UNDERWEIGHT bis 75 (68) €, die UBS für BUY bis 125 (104) € und die Basler KB für MARKTGEWICHTEN bis 100 (94) €. Julius Bär bleibt zwar für HOLD. Will jedoch das 95€ lautende Kursziel unter positiven Vorzeichen überarbeiten. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei.
Komax: Roger Albrecht tritt seine Stelle als neuer Firmenchef früher als erwartet an. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 90 Fr.
Kudelski: Ist neuerdings Teil des Crowdstrike-Projekts gegen Gefahren, welche von der künstlichen Intelligenz ausgehen.
Lonza: Gleich zwei grössere Titelverkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von 800'000 Fr. Nach dem zuletzt erfreulichen Lauf der Aktie wenig überraschend, wie Händler meinen. Vontobel erhöht auf 750 (685) Fr. mit BUY.
SIG Group: Jefferies erhöht auf 17 (16.50) Fr. mit HOLD. Der Verpackungsmaschinenhersteller müsse 2027 die Preise um bis zu 4pc erhöhen, um steigende Herstellkosten auffangen zu können.
Swisscom: Umsatz nach neun Monaten 10.94 Mrd Fr. (erw. 10.89 Mrd Fr.). Op. Gewinn 3.83 Mrd Fr. (erw. 3.85 Mrd Fr.). Italien-Geschäft leicht enttäuschend. Ausblick wird dennoch angehoben. Vontobel bleibt für HOLD bis 630 Fr.
Tecan: Diesjährige Finanzziele werden nach einem erfreulichen dritten Quartal erhöht. Pictet Asset Management hat nun das Nachsehen, haben die Genfer ihr Aktienpaket doch nur wenige Tage zuvor auf unter 3pc ausgedünnt. UBS bleibt für BUY bis 255 Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 180 Fr.
Valiant: Konzerngewinn nach neun Monaten 114.2 Mio Fr. (erw. 114.1 Mio Fr.). Nahezu eine Punktlandung auf den Analystenschätzungen. Ausblick erwartungsgemäss bestätigt.
Zehnder: Oddo trimmt auf 86 (87) Fr. mit OUTPERFORM. Proaktiver Ansatz bei den Kosten im schwierigen Umfeld von Vorteil.