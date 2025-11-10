New Yorker Börse Freitagmittag dortiger Zeit mit deutlichen Verlusten. Grenzt diese im weiteren Sitzungsverlauf dann aber ein. Anziehende Mittelfristzinsen bremst zinssensitive Tech-Giganten etwas aus. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gefragt. Gewinnen bis zu 1.2pc, nachdem sich in Washington eine Einigung im Haushaltsstreit abzeichnet. Geschehen in Asien zur Stunde uneinheitlich. Europa und die Schweiz hingegen deutlich höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Von Gelegenheitskäufen zu hören. Goldpreis zieht ebenfalls an. Edelmetall kostet wieder mehr als 4000 $.