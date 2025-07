…vier Jahren ab, wie bankeigene Erhebungen zeigen. Die Strategen der französischen Grossbank halten die Angst vor einer Aktien-Blase in New York für übertrieben, solange sich der S&P 500 Index zwischen 5500 und 6750 Punkten bewegt. Ihre Schlüsselbotschaft: Erst bei einem Indexstand von 7500 Punkten und mehr werde es kritisch. Die US-Firmenlenker mit ihren üppigen Aktienverkäufen scheinen es anders zu sehen. Ausserdem häufen sich an den Termin-Märkten die Anhaltspunkte für eine Überhitzung. Beides kein Thema für die SocGen-Strategen.