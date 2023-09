New Yorker Börse nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitagnachmittag kraftlos. Tech-Giganten erstmals wieder von Gewinnmitnahmen gebeutelt. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen trotz Stützungsmassnahmen Pekings für die heimischen Immobilienentwickler uneinheitlich. Alles deutet auch in Europa und der Schweiz auf einen etwas besseren Start in den Tag aus.