...anhaltenden Edelmetallkäufen durch die Notenbanken und andererseits damit, dass viele Anleger den Gold-Anteil in ihren Portefeuilles unter positiven Vorzeichen überdenken könnten. Offiziell geht man bei der Deutschen Bank bis Ende 2026 von einem Goldpreis von 5500 (zuvor 4450) $ je Feinunze und bis Ende 2027 von einem Unzenpreis von 6200 (zuvor 5150) $ aus.
New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf gut behauptet. Schwergewichte Nvidia und Micron gefragt und dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Facebook-Mutter Meta dank starkem Schlussquartal und erfreulichem Ausblick nachbörslich deutlich im Plus. Verhilft den US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel zu Avancen von bis zu 0.4pc. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen unter Druck. Washington will mit Banken und Kryptofirmen in Sachen Gesetzgebung einen Kompromiss aushandeln. Preisentwicklung bei Gold und Silber zeigt steil nach oben. Aggressive Käufe aus Asien sorgen für neue Rekorde.
Mit Ausnahme von Alcon und ABB sämtliche übrigen 18 SMI-Aktien vorbörslich im Minus. Givaudan, Roche und Logitech die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen tiefere BKW gefragten Emmi, Komax und Bucher gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
ABB +3.9% (Zahlen, Rückkauf)
Emmi +0.9% (Zahlen)
Verlierer:
Givaudan -2.8% (Zahlen)
Logitech -1.7% (Kurszielreduktionen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: Jahresumsatz 61.52 Mrd Fr. (erw. 61.83 Mrd Fr.). Op. Kerngewinn 21.83 Mrd Fr. (erw. 21.99 Mrd Fr.). Absatz mit dem Augenmittel Vabysmo im Schlussquartal eher etwas enttäuschend. Im Gegenzug verkaufte sich mit Rituxan ein in die Jahre gekommenes Medikament besser als gedacht. Diesjährige Finanzziele ohne Überraschungen. Jefferies bleibt für UNDERPERFORM bis 230 Fr. und Vontobel für HOLD bis 349 Fr.
ABB: Quartalsumsatz 9.05 Mrd $ (erw. 8.66 Mrd $). Op. Gewinn 1.59 Mrd $ (erw. 1.56 Mrd $). Auftragseingang +35pc (!!!) und damit der eigentliche Lichtblick. Neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2 Mrd $ geplant. J.P. Morgan bleibt für NEUTRAL bis 60 Fr. und Vontobel immerhin für HOLD bis 58 Fr.
Amrize: Kepler Cheuvreux erhöht auf 51 (50) Fr. mit BUY. Macht erste Anhaltspunkte für eine Belebung aus.
AMS Osram: Aktie gestern im Zuge eines überzeugenden Zahlenkranzes bei Texas Instruments zeitweise deutlich im Plus. J.P. Morgan bleibt allerdings für UNDERWEIGHT bis 5.35 Fr. und warnt vor zu hohen Markterwartungen ans 2026.
Bucher: Jahresumsatz 2.91 Mrd Fr. (erw. 2.89 Mrd Fr.). Org. Wachstum -5.7pc (erw. -5.9pc). Auftragseingang 2.88 Mrd Fr. (erw. 2.88 Mrd Fr.). Landmaschinen-Tochter Kuhn eher etwas enttäuschend. Diesjährige Umsatzvorgaben lassen ein weiteres Übergangsjahr erahnen. UBS bleibt für NEUTRAL bis 380 Fr. Royal Bank of Canada widerspricht mit OUTPERFORM bis 410 Fr.
Emmi: Jahresumsatz 4.75 Mrd Fr. (erw. 4.68 Mrd Fr.). Org. Wachstum +4.3pc (erw. +2.8pc). Mittelfristziele bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 900 Fr. und Vontobel für HOLD ebenfalls bis 900 Fr.
Forbo: Wirbt Interroll-Finanzchef Heinz Hössli in derselben Funktion ab. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Givaudan: Jahresumsatz 7.47 Mrd Fr. (erw. 7.47 Mrd Fr.). Org. Wachstum +5.1pc (erw. +5.2pc). Op. Gewinn 1.81 Mrd Fr. (erw. 1.84 Mrd Fr.). Dividende mit 72 Fr. je Aktie eher etwas am unteren Ende. Neue Mittelfristziele decken sich in etwa mit den bisherigen. Jefferies bleibt für BUY bis 3800 Fr. und Vontobel sogar für BUY bis 4500 Fr.
Landis+Gyr: Quartalsumsatz +39pc auf 278.76 Mio $. Auftragseingang mit 167 Mio $ weit unter dem Vorjahreswert. Jahresvorgaben bleiben dieselben. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 80 Fr. Vontobel trimmt auf 57 (61) Fr. mit HOLD.
Logitech: BNP Paribas senkt auf 81 (85) Fr. mit NEUTRAL, Deutsche Bank auf 75 (80) Fr. mit HOLD und Goldman Sachs auf 93 (107) Fr. mit BUY.
Skan: Berenberg Bank verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 67 Fr. Nach dem schwierigen 2025 sollten die Dinge im laufenden Jahr besser werden.