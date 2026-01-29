New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf gut behauptet. Schwergewichte Nvidia und Micron gefragt und dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Facebook-Mutter Meta dank starkem Schlussquartal und erfreulichem Ausblick nachbörslich deutlich im Plus. Verhilft den US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel zu Avancen von bis zu 0.4pc. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen unter Druck. Washington will mit Banken und Kryptofirmen in Sachen Gesetzgebung einen Kompromiss aushandeln. Preisentwicklung bei Gold und Silber zeigt steil nach oben. Aggressive Käufe aus Asien sorgen für neue Rekorde.