Das ist an den Märkten passiert
...in die Verlängerung gehen. Hauptbotschaft der Grossbank an die Anlagekundinnen und -kunden: Nerven behalten und an den Gold-Beständen festhalten. Prognosen der UBS-Strategen bleiben dieselben. Gehen bis Ende Juni auch weiterhin von einem Unzenpreis von 6200 Dollar und für Ende Jahr von einem Unzenpreis von immerhin noch 5900 Dollar aus. Beides liegt weit über den zuletzt bezahlten Preisen von 4425 Dollar. Für die Bank Julius Bär tätiger Berufskollege deutlich zurückhaltender. Bezeichnet das Ausbleiben von Safe-Haven-Käufen als "besorgniserregend". 12-Monats-Prognose für die Gold-Unze bleibt dennoch bei 5000 Dollar und das Anlageurteil CONSTRUCTIVE.
New Yorker Börse nach einem richtungssuchenden Verlauf bei Sitzungsende etwas tiefer. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem weiteren Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.6pc. Hoffnung gilt einem baldigen Ende des Nahost-Konflikts. Asiatische Börsen allesamt freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen knüpfen an die jüngste Erholung an. Gold und Silber ebenfalls gefragt.
SMI vorbörslich flott unterwegs, angeführt von UBS, Logitech und Richemont. Bei den Nebenwerten werden Belimo ex Dividende gehandelt. Kurse für SIG Group, DocMorris, Galderma und Stadler Rail deutlich höher gestellt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SIG Group +4.8% (Heraufstufung)
Stadler Rail +4.1% (Heraufstufung)
Verlierer:
Belimo -0.4% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
SIG Group: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 15 (12.50) Fr. Sieht den Verpackungsmaschinenhersteller unter dem neuen Firmenchef Mikko Keto auf einen erfolgreichen Turnaround zusteuern. Lässt die Grossbank bei dieser Aktie heute die Musik spielen?
DocMorris: Ein "alter Bekannter" der Versandapotheke gibt sich als Grossaktionär zu erkennen. Polnische Pelion fordert zudem die Abwahl von Firmengründer und VR-Präsident Walter Oberhänsli. Werden die Leerverkäufer nun doch langsam nervös? Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Bioversys: Octavian erhöht auf 42 (38) Fr. mit BUY. Finanzierungsbedarf voraussichtlich bis 2028 gedeckt.
Burckhardt: UBS setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 530 (670) Fr. Nahost-Konflikt stellt die Erreichbarkeit der Mittelfristziele in Frage.
Calida: Grossaktionär Bernhard Signorell stösst beim Verwaltungsrat mit seinen Forderungen auf taube Ohren. Aktienrückkauf für den Unterwäschehersteller kein Thema.
Clariant: Blackrock tritt als Verkäufer von Aktien in Erscheinung. Weltgrösster Vermögensverwalter hält erstmals seit knapp neun Jahren wieder weniger als 3pc am Spezialitätenchemiehersteller aus dem Baselbiet.
Galderma: Citigroup startet wieder mit BUY bis 165 Fr. Hautmittel Nemluvio dürfte künftig bis zu 4.9 Mrd $ zum Jahresumsatz beisteuern.
Inficon: Kepler Cheuvreux trimmt auf 117 (122) Fr. mit BUY. Hält die gestrige Kurszäsur für übertrieben. Oddo senkt auf 110 (125) Fr. mit NEUTRAL.
Nestlé: Morgan Stanley beisst sich fest mit UNDERWEIGHT bis 72 (75) Fr. Nimmt Franken-bedingte Schätzungsreduktionen vor. Deutsche Bank etwas weniger "verbohrt" mit HOLD bis 81 (82) Fr.
Orior: Op. Jahresgewinn 39 Mio Fr. (erw. 37.9 Mio Fr.). Dividendenzahlung bleibt ausgesetzt. Ausblick zudem vorsichtiger als gedacht. ZKB bleibt für UNTERGEWICHTEN.
Sonova: Deutsche Bank senkt auf 188 (237) Fr. mit HOLD. Unsicherheiten zu gross, um den neuen Mittelfristzielen Glauben schenken zu können.
Stadler Rail: UBS ghet auf NEUTRAL (Sell) bis 20 (18) Fr. Die Gewinnmargen dürften die Talsohle erreicht haben, wie der zuständige Analyst meint.
Swiss Re: UBS senkt auf 131 (135) Fr. mit NEUTRAL. Gewinnentwicklung dürfte ab dem kommenden Jahr stagnieren.
Vaudoise: Schliesst das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 156 Mio Fr. ab. SST-Quote bei starken 344pc (!!!). Versicherer will bei der Dividende künftig denn auch aufs Gaspedal treten. Positiv.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant SBYBJU und im Put-Warrant WDASLV auf den DAX sowie im Call-Warrant WGOK3V auf die Gold-Unze und im Long Mini-Future MSIAWV auf die Silber-Unze. Auffällige Aktivitäten auch in den Call-Warrants SRYQJB auf Stadler Rail und SIBTJB auf SIG Group sowie im Long Mini-Future LSCKJB auf Sonova.