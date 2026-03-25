...in die Verlängerung gehen. Hauptbotschaft der Grossbank an die Anlagekundinnen und -kunden: Nerven behalten und an den Gold-Beständen festhalten. Prognosen der UBS-Strategen bleiben dieselben. Gehen bis Ende Juni auch weiterhin von einem Unzenpreis von 6200 Dollar und für Ende Jahr von einem Unzenpreis von immerhin noch 5900 Dollar aus. Beides liegt weit über den zuletzt bezahlten Preisen von 4425 Dollar. Für die Bank Julius Bär tätiger Berufskollege deutlich zurückhaltender. Bezeichnet das Ausbleiben von Safe-Haven-Käufen als "besorgniserregend". 12-Monats-Prognose für die Gold-Unze bleibt dennoch bei 5000 Dollar und das Anlageurteil CONSTRUCTIVE.