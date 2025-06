New Yorker Börse vor dem Wochenende wieder in Rekordlaune. Erstmals nun auch der S&P 500 Index mit neuer Bestmarke. Nvidia und Co nicht zu bremsen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel trotz erneuter Androhung von Strafzöllen durch Washington gefragt. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz hingegen etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und viele weitere Kryptowährungen im Plus.