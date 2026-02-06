Das ist an den Märkten passiert
...kürzt dieses auf 38 (zuvor 41.50) Franken. In hiesigen Börsenkreisen zeigt man sich überrascht, wenn nicht gar ein bisschen schockiert über diesen Schritt. Der Londoner Bankenanalyst hatte die Aktie der grössten Schweizer Bank in den letzten Jahren stets zum Kauf angepriesen. Seine Kursziele gehörten oft zu den höchsten überhaupt. Auch sein Berufskollege Andreas Venditti geht auf HOLD (Buy) bis 35 (zuvor 33.50) Franken.
New Yorker Börse kann sich im Sitzungsverlauf nicht aus der Umklammerung der "Bären" befreien. Microsoft, Amazon und andere Tech-Giganten erneut mit schmerzhaften Kursverlusten. Reissen nun auch andere Titelsegmente mit sich nach unten. US-Aktienfutures grenzen anfängliche Verluste heute früh im asiatischen Handel ein. Verlieren zur Stunde noch bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im freien Fall. Die Angst vor Zwangs-Verkäufen ("forced selling") geht um. Gold und Silber können sich hingegen fangen und machen Boden gut.
Mit Ausnahme von Amrize sämtliche übrigen 19 SMI-Titel im Minus. UBS, Richemont und Logitech die Verlierer. Bei den Nebenwerten sind Vontobel und Straumann flott unterwegs.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Vontobel +2.2% (Zahlen, Aktionärsbindungsvertrag)
Straumann +1.2% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
UBS -0.6% (Herunterstufungen)
AMS Osram -0.6% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Basler KB erhöht auf 46 (42) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN. Zuständiger Analyst gewinnt dem Zahlenkranz fürs Schlussquartal sowohl positive als auch negative Aspekte ab. Kepler Cheuvreux etwas vorsichtiger mit BUY bis 40 (42.50) Fr. Britische Barclays hält dagegen mit UNDERWEIGHT bis 33 (34) Fr.
ABB: Lässt nichts anbrennen und will mit dem eben erst angekündigten Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2 Mrd $ schon ab Montag loslegen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 75 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Allreal: Erwirbt in Genf für 130 Mio Fr. eine Büroliegenschaft. Vontobel bleibt für HOLD bis 185 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Autoneum: UBS Fund Management meldet erstmals seit Oktober wieder einen Stimmenanteil von weniger als 3pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.
Barry Callebaut: UBS erhöht auf 1355 (1180) Fr. mit NEUTRAL. Höhere Gewinnschätzungen im Zuge tieferer Kakaopreise. Eine einfache Gleichung...
Ems-Chemie: Jahresumsatz 1.95 Mrd Fr. (erw. 1.98 Mrd Fr.). Op. Gewinn 567 Mio Fr. (erw. 565 Mio Fr.). Dividende +7pc auf 18.40 Fr. (erw. 18.38 Fr.) je Aktie. Ausblick etwas vorsichtiger als gedacht. Vontobel bleibt für HOLD bis 640 Fr. und Kepler Cheuvreux für REDUCE bis 505 Fr.
Interroll: Swisscanto baut das Aktienpaket von 3 auf 5pc aus. Bottom-fishing at its best, wie Händler meinen.
Lem: Neunmonatsumsatz 218.4 Mio Fr. (erw. 215.9 Mio Fr.). Op. Gewinn 18.5 Mio Fr. (erw. 17.4 Mio Fr.). Umsatzvorgaben werden ans obere Ende der bisherigen Zielbandbreite hin eingegrenzt. Vontobel bleibt für BUY bis 550 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 400 Fr. ZKB widerspricht mit UNTERGEWICHTEN. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei.
Meier Tobler: UBS Fund Management meldet erstmals seit Oktober wieder einen Stimmenanteil von mehr als 3pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Orior: UBS geht auf NEUTRAL (Sell) bis 11.50 (12) Fr. Herausforderungen erscheinen beim Fleischverarbeiter nach der jüngsten Kurszäsur eingepreist.
Partners Group: Überraschender Titelkauf aus der Chef-Etage des Risikokapitalspezialisten in Höhe von 1.15 Mio Fr. Vontobel verteidigt die Aktie mit BUY bis 1300 Fr.
Roche: Octavian erhöht auf 399 (352) Fr. mit BUY. Brustkrebsmittel Giredestrant dürfte mit einer Wahrscheinlichkeit von 80pc auf den Markt kommen.
Swatch: Citigroup erhöht auf 193 (143) Fr. mit NEUTRAL. Umsatzentwicklung dürfte die Talsohle in der zweiten Hälfte letzten Jahres durchschritten haben. Bewertung erscheine weiterhin moderat.
Syngenta: Soll anscheinend an die Börse in Hongkong gebracht werden, wie Reuters erfahren haben will. Zweitkotierung in der Schweiz?
Vontobel: Jahresgewinn vor Steuern 363.5 Mio Fr. (erw. 302 Mio Fr.). Nettoneugeld 4.2 Mrd Fr. (erw. 3.7 Mrd Fr.). Verwaltete Kundenvermögen 241 Mrd Fr. (erw. 243 Mrd Fr.). Dividende mit 3 Fr. je Aktie auf Vorjahresniveau. Familienaktionäre verlängern den Aktionärsbindungsvertrag für weitere 10 Jahre. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Julius Bär für HOLD bis 63 Fr.