New Yorker Börse kann sich im Sitzungsverlauf nicht aus der Umklammerung der "Bären" befreien. Microsoft, Amazon und andere Tech-Giganten erneut mit schmerzhaften Kursverlusten. Reissen nun auch andere Titelsegmente mit sich nach unten. US-Aktienfutures grenzen anfängliche Verluste heute früh im asiatischen Handel ein. Verlieren zur Stunde noch bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im freien Fall. Die Angst vor Zwangs-Verkäufen ("forced selling") geht um. Gold und Silber können sich hingegen fangen und machen Boden gut.