...noch immer steigenden Gewinnerwartungen sowie mit der Möglichkeit von zwei Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) bis Jahresende. Steigende Geldmarktzinsen seien ein Segen für die Branche, wie die Citigroup-Analysten festhalten. Aktie der UBS bei der Investmentbank allerdings nicht eben in der Favoritenrolle. Wird weiterhin mit NEUTRAL und einem reduzierten Kursziel von 31.50 (zuvor 35.40) Franken eingestuft. Als Favoriten gelten HSBC, NatWest sowie SocGen. Ganz schön mutig, im jetzigen Umfeld bei Bankaktien Zukäufe zu tätigen...