Das ist an den Märkten passiert
...noch immer steigenden Gewinnerwartungen sowie mit der Möglichkeit von zwei Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) bis Jahresende. Steigende Geldmarktzinsen seien ein Segen für die Branche, wie die Citigroup-Analysten festhalten. Aktie der UBS bei der Investmentbank allerdings nicht eben in der Favoritenrolle. Wird weiterhin mit NEUTRAL und einem reduzierten Kursziel von 31.50 (zuvor 35.40) Franken eingestuft. Als Favoriten gelten HSBC, NatWest sowie SocGen. Ganz schön mutig, im jetzigen Umfeld bei Bankaktien Zukäufe zu tätigen...
Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Tech-Giganten weiterhin im Aufwind. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet und mit moderaten Gewinnen. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Steigender Risikoappetit hilft. Gold und Silber hingegen eher kraftlos.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Holcim, UBS und Amrize. Bei den Nebenwerten lassen Bossard die Muskeln spielen. US-Teuerungszahlen vom Nachmittag womöglich richtungsweisend.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Holcim +2.3% (Heraufstufungen)
Bossard +2.0% (Zahlen)
Verlierer:
Zurich Insurance -4.6% (ex Dividende)
Sika -0.2% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: Goldman Sachs geht auf BUY (Neutral) bis 82 (77) Fr. Fortführung des europäischen Emissionshandelssystems reduziert Unsicherheiten in Bezug auf die Wettbewerbsvorteile. BNP Paribas zieht die Reissleine und geht immerhin auf NEUTRAL (Underperform) bis 74 (71) Fr. Am Montag Urteilsspruch im Syrien-Prozess. Wird die französische Tochter Lafarge vom Gericht in Paris der Terrorfinanzierung schuldig gesprochen?
ABB: UBS erhöht händeringend auf 69 (54) Fr. mit NEUTRAL. Der Anpassung liegen gerade einmal um 5pc höhere operative Gewinnschätzungen des Analysten zugrunde.
Amrize: BNP Paribas ist für OUTPERFORM bis 66.50 (69.30) $. Nimmt die bankeigenen Gewinnschätzungen um bis zu 5pc nach unten.
Avolta: Eröffnet weiteres Restaurant am Flughafen East Midlands. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 55 Fr.
Bachem: Barclays erhöht auf 65 (60) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Aktie bloss mit geringem Aufwärtspotenzial.
Bossard: Quartalsumsatz 285 Mio Fr. (erw. 278 Mio Fr.). Ausblick vorsichtig optimistisch. Vontobel bleibt für BUY bis 210 Fr. ZKB hingegen zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Landis+Gyr: J.P. Morgan trimmt auf 59 (61) Fr. mit NEUTRAL. Verkauf des Europa-Geschäfts läutet neues Kapitel in der Firmengeschichte des Stromzählerherstellers ein. Wachstumsaussichten in Nordamerika um einiges besser.
Lindt&Sprüngli: Rückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine vorzeitig abgeschlossen. Ab Mai ist ein Nachfolgeprogramm über zweite Handelslinien im Umfang von bis zu 1 Mrd Fr. geplant. Namenaktien für Kepler Cheuvreux weiterhin ein Kauf bis 126'000 Fr. und die Partizipationsscheine für Vontobel ein Kauf bis 13'500 Fr.
LUKB: Quartalsgewinn 80 Mio Fr. (erw. 78 Mio Fr.). Diesjährige Vorgaben bleiben dieselben. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Richemont: J.P. Morgan setzt die Aktie mit Blick auf die anstehenden Zahlen auf die POSITIVE CATALYST WATCH LIST. Geht von einer anhaltend starken Nachfrage nach Modeschmuck aus und bleibt für OVERWEIGHT bis 200 Fr.
Sika: Research Partners geht für Beobachter überraschend auf HALTEN (Kaufen) bis 154 (250) Fr. BNP Paribas ist hingegen für OUTPERFORM bis 173 (180) Fr. Nimmt die bankeigenen Gewinnschätzungen um bis zu 7pc nach unten.
SoftwareOne: Berenberg Bank setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 8.70 (11) Fr. Vermehrte Nutzung von Künstlicher Intelligenz ein möglicher Wachstumstreiber.
UBS: Citigroup ist für NEUTRAL bis 31.50 (35.40) Fr. Wie eigentlich schon in der Titelgeschichte erwähnt...
Zurich Insurance: Weiterer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.8 Mio Fr. Einmal mehr, um damit Steuerfolgen auffangen zu können.