Börsengeschehen in New York vergangene Nacht ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co mit schmerzhaften Kursverlusten. US-Aktienfutures auch heute früh im asiatischen Handel wieder schwächer. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen im Zuge negativer Vorgaben für die Technologiewerte uneinheitlich. Besagtes Titelsegment könnte heute auch in Europa und der Schweiz einen schweren Stand haben.