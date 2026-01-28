Das ist an den Märkten passiert
New Yorker Börse vergangene Nacht uneinheitlich. Dow Jones Industrial von zweistelligen Kursverlusten beim Schwergewicht UnitedHealth belastet. Leitindex S&P 500 hingegen mit neuen Bestmarken. Nvidia und Co ebenfalls flott unterwegs. US-Aktienindizes heute früh im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen bei den Tech-Giganten erneut höher. Gewinnen bis zu 1pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz somit positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls gefragt. Rekordjagd bei Gold und Silber reisst nicht ab.
SMI vorbörslich noch unentschlossen. Mit Logitech, Zurich Insurance, Lonza und der Partners Group bloss vier Indexkomponenten im Plus. Bei den Nebewerten weisen Belimo, PSP, Comet, SPS, Siegfried, VAT Group, Inficon sowie AMS Osram positive Vorzeichen auf. Warten auf den Fed-Entscheid vom Abend. Ökonomen gehen von einer Nullrunde aus.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
VAT Group +4.6% (US-Vorgaben)
PSP +4.0% (Heraufstufung)
Verlierer:
Richemont -2.1% (LVMH-Zahlen, China)
BKW -1.6% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Zurich Insurance: Keefe, Bruyette & Woods mit interessanten Planspielen rund um das milliardenschwere Beazley-Angebot. Aktie vorbörslich leicht im Plus. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Lonza: Jahresumsatz 6.53 Mrd Fr. (erw. 6.49 Mrd Fr.). Op. Kerngewinn 2.06 Mrd Fr. (erw. 1.99 Mrd Fr.). Vielversprechende Margenvorgaben fürs neue Jahr. Wachstumsbelebung beim Kapselgeschäft mit Blick auf den geplanten Verkauf erfreulich. Vontobel bleibt für BUY bis 700 Fr. und die Basler KB für ÜBERGEWICHTEN bis 675 Fr.
Also: Swisscanto kauft Aktien zu. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit Dezember wieder mehr als 3pc am Unternehmen.
Amrize: J.P. Morgan streicht die Aktie von der POSITIVE CATALYST WATCH LIST. Bleibt allerdings dennoch für OVERWEIGHT bis 60 $.
Autoneum: Kepler Cheuvreux trimmt auf 150 (160) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen den Jahresumsatzzahlen von vergangener Woche Rechnung.
Belimo: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 1038 (989) Fr. Geschäft mit Kühlsystemen für Datenzentren bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber.
Comet: Vontobel erhöht auf 335 (275) Fr. mit BUY. Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie gewinnt an Fahrt.
Intershop: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 170 (163) Fr. Aussicht auf steigende Dividenden bleibt intakt.
Kühne+Nagel: Barclays erhöht auf 150 (145) Fr. mit UNDERWEIGHT. Warnt vor zu optimistischen Erwartungen ans neue Geschäftsjahr.
Logitech: Quartalsumsatz 1.42 Mrd $ (erw. 1.4 Mrd $). Op. Gewinn 286 Mio $ (erw. 254.3 Mio $). Bruttomarge im Weihnachtsquartal erfreulich stark. Lausanner geben in Sachen Speicherchips Entwarnung. Positiv. Berenberg Bank bleibt denn auch für BUY bis 110 Fr. und Kepler Cheuvreux immerhin für BUY bis 95 Fr. Basler KB etwas zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN bis 90 Fr.
Mobimo: UBS geht auf SELL (Neutral) bis 330 (308) Fr. Immobilienbeteiligungsgesellschaft dürfte 2026 vermutlich nicht ans starke letzte Jahr anknüpfen können.
Orior: Jahresumsatz 623 Mio Fr. (erw. 620 Mio Fr.). Op. Gewinn im Rahmen der Zielbandbreite. Fleischverarbeiter senkt Nettoverschuldung deutlich von 181 auf 153 Mio Fr. ZKB bleibt für UNTERGEWICHTEN.
Partners Group: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Hold) bis 1260 (1140) Fr. Zusammenarbeit mit Blackrock dürfte ab dem laufenden Jahr erstmals zur Geschäftsentwicklung beitragen.
PSP: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 162 (148) Fr. Portfolio mit erstklassigen Büroimmobilien verfügt über Aufholpotenzial.
Siegfried: Octavian geht auf BUY (Hold) bis 125 (105) Fr. Aktie auch für die Basler KB ein Kauf mit ÜBERGEWICHTEN bis 125 (100) Fr. Lobt den gestern bekannt gewordenen Kauf dreier Produktionsstätten.
SPS: UBS geht auf NEUTRAL (Sell) bis 125 (106) Fr. Aktie sei angesichts der mässigen Wachstumsaussichten nach wie vor stolz bewertet.
Swisscom: Vontobel erhöht auf 570 (548) Fr. mit HOLD. Preiserhöhungen im Privatkundengeschäft dürften sich in den nächsten zwei Jahren positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken.