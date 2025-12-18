Das ist an den Märkten passiert
...ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) mit einem Kursziel von 77 (zuvor 58) Franken. Hennig begründet ihre neu gewonnene Zuversicht mit den randvollen Auftragsbüchern, der starken Stellung des Tiefbauunternehmens im Gesundheitswesen sowie mit dem Abschlag von rund 10pc gegenüber vergleichbaren anderen Unternehmen aus dem Ausland. Implenia-Aktie bei der Basler Kantonalbank sogar einer der Jahresfavoriten für 2026. Mehr zum Thema in der morgigen Kolumne.
Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co. Dortige Beobachter sprechen von einem schmerzhaften Rücksetzer und halten dieses Titelsegment zusehends für "angeschlagen". Von einer Flucht in vermeintlich sichere Treasuries zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Verkaufsdruck. Gold-Unze schrammt knapp an der bisherigen Bestmarke von Mitte Oktober vorbei.
SMI vorbörslich etwas tiefer. Roche und Novartis einzige Blue Chips im Plus. Bei den Nebenwerten kristallisieren sich mit Ausnahme gefragter Comet, Inficon und VAT Group bisher noch keine klaren Trends heraus. Warten auf die US-Teuerungszahlen vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Comet +1.9%
VAT Group +1.4% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Nestlé -0.4% (Wettbewerbsklage)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Logitech: Morgan Stanley ist für EQUAL-WEIGHT bis 107 (108) $. Aktie vermutlich aber nicht deswegen gestern im späten Handel unter Verkaufsdruck.
ABB: Übernimmt die in der Netzautomation tätige Netcontrol mit rund 100 Mitarbeitern. J.P. Morgan bleibt für NEUTRAL bis 60 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 57 Fr.
AMS Osram: Will Wandelanleihen für bis zu 300 Mio € zurückkaufen. Was zu erwarten war... ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Avolta: Heimst sich eine Verkaufskonzession am Flughafen Shanghai Pudong ein. Wie üblich keine Angaben zu den finanziellen Rahmenbedingungen. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 50 Fr.
Bachem: Vontobel setzt den dicken Rotstift an und kürzt auf 62 (75) Fr. mit HOLD. Investitionsbedarf höher als gedacht.
Belimo: Octavian geht auf BUY (Hold) bis 900 Fr. Hält den Kursrücksetzer der letzten Wochen für übertrieben.
DocMorris: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 7000 Fr. Wird in hiesigen Börsenkreisen eher belächelt.
Dormakaba: Verstärkt das US-Geschäft mit der Übernahme von Avant-Garde Systems. Keine Angaben zum Kaufpreis. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux für BUY bis 81 Fr.
Landis+Gyr: Erhält von der amerikanischen Peabody Municipal Light den Zuschlag für einen Modernisierungsauftrag in unbekannter Höhe.
Nestlé: Wird in Frankreich vom dortigen Mineralwasserhersteller Bonneval Emergence wegen unlauterem Wettbewerb verklagt. Es steht eine Forderung in Höhe von 1.3 Mrd € (!!!) im Raum. Kepler Cheuvreux bleibt unaufgeregt mit BUY bis 95 Fr.
R&S Group: Trennt sich vom Geschäft mit elektrischen Schaltern und verkauft dieses für eine nicht genannte Summe. Bereich steuerte zuletzt 8 bis 10 Mio Fr. zum Jahresumsatz bei.
Roche: Berenberg Bank erhöht widerwillig auf 320 (300) Fr. mit HOLD. Trägt damit dem höheren Spitzenumsatz beim Krebsmittel Giredestrant Rechnung.
Swiss Life: UBS ist für NEUTRAL bis 850 (805) Fr. Nimmt in einer umfassenden Branchenstudie kleinere Schätzungsanpassungen vor.
VAT Group: Vontobel erhöht auf 450 (405) Fr. mit BUY. Aussichten in der Halbleiterindustrie hellen sich auf.
Zurich Insurance: Autonomous Research geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 560 Fr. Aktie für die UBS ein Verkauf mit SELL bis 520 (515) Fr.