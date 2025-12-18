Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co. Dortige Beobachter sprechen von einem schmerzhaften Rücksetzer und halten dieses Titelsegment zusehends für "angeschlagen". Von einer Flucht in vermeintlich sichere Treasuries zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Verkaufsdruck. Gold-Unze schrammt knapp an der bisherigen Bestmarke von Mitte Oktober vorbei.