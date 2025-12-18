Das ist an den Märkten passiert

...ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) mit einem Kursziel von 77 (zuvor 58) Franken. Hennig begründet ihre neu gewonnene Zuversicht mit den randvollen Auftragsbüchern, der starken Stellung des Tiefbauunternehmens im Gesundheitswesen sowie mit dem Abschlag von rund 10pc gegenüber vergleichbaren anderen Unternehmen aus dem Ausland. Implenia-Aktie bei der Basler Kantonalbank sogar einer der Jahresfavoriten für 2026. Mehr zum Thema in der morgigen Kolumne.

Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co. Dortige Beobachter sprechen von einem schmerzhaften Rücksetzer und halten dieses Titelsegment zusehends für "angeschlagen". Von einer Flucht in vermeintlich sichere Treasuries zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Verkaufsdruck. Gold-Unze schrammt knapp an der bisherigen Bestmarke von Mitte Oktober vorbei.

SMI vorbörslich etwas tiefer. Roche und Novartis einzige Blue Chips im Plus. Bei den Nebenwerten kristallisieren sich mit Ausnahme gefragter Comet, Inficon und VAT Group bisher noch keine klaren Trends heraus. Warten auf die US-Teuerungszahlen vom Nachmittag.

Diese Aktien schlagen vorbörslich aus

Gewinner:
Comet +1.9% 
VAT Group +1.4% (Kurszielerhöhung)

Verlierer:
Nestlé -0.4% (Wettbewerbsklage)

Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele

PharmaRoche und Novartis in der Diskussion um zu hohe Medikamentenpreise angeblich vor Durchbruch mit Washington. Schon morgen Freitag könnte der Weltöffentlichkeit in diesem Zusammenhang ein Deal präsentiert werden, wie Bloomberg erfahren haben will.

Logitech: Morgan Stanley ist für EQUAL-WEIGHT bis 107 (108) $. Aktie vermutlich aber nicht deswegen gestern im späten Handel unter Verkaufsdruck.

ABB: Übernimmt die in der Netzautomation tätige Netcontrol mit rund 100 Mitarbeitern. J.P. Morgan bleibt für NEUTRAL bis 60 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 57 Fr.

AMS Osram: Will Wandelanleihen für bis zu 300 Mio € zurückkaufen. Was zu erwarten war... ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.

Avolta: Heimst sich eine Verkaufskonzession am Flughafen Shanghai Pudong ein. Wie üblich keine Angaben zu den finanziellen Rahmenbedingungen. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 50 Fr.

Bachem: Vontobel setzt den dicken Rotstift an und kürzt auf 62 (75) Fr. mit HOLD. Investitionsbedarf höher als gedacht.

Belimo: Octavian geht auf BUY (Hold) bis 900 Fr. Hält den Kursrücksetzer der letzten Wochen für übertrieben.

Burkhalter: UBS erhöht auf 133 (128) Fr. mit NEUTRAL.

DKSH: Geht Vertriebsvereinbarung mit der Solabia Group für Taiwan ein.

DocMorris: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 7000 Fr. Wird in hiesigen Börsenkreisen eher belächelt.

Dormakaba: Verstärkt das US-Geschäft mit der Übernahme von Avant-Garde Systems. Keine Angaben zum Kaufpreis. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux für BUY bis 81 Fr.

Landis+Gyr: Erhält von der amerikanischen Peabody Municipal Light den Zuschlag für einen Modernisierungsauftrag in unbekannter Höhe.

Medacta: Bringt in Japan das Knieimplantat GMK SpheriKA auf den Markt.

Nestlé: Wird in Frankreich vom dortigen Mineralwasserhersteller Bonneval Emergence wegen unlauterem Wettbewerb verklagt. Es steht eine Forderung in Höhe von 1.3 Mrd € (!!!) im Raum. Kepler Cheuvreux bleibt unaufgeregt mit BUY bis 95 Fr.

Plazza: Passt die diesjährigen Gewinnziele leicht nach oben an. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.

R&S Group: Trennt sich vom Geschäft mit elektrischen Schaltern und verkauft dieses für eine nicht genannte Summe. Bereich steuerte zuletzt 8 bis 10 Mio Fr. zum Jahresumsatz bei.

Richemont: Aktie für die Citigroup ein Kauf bis 191.60 (188) Fr. Auf den Rappen genau...

Roche: Berenberg Bank erhöht widerwillig auf 320 (300) Fr. mit HOLD. Trägt damit dem höheren Spitzenumsatz beim Krebsmittel Giredestrant Rechnung.

Swiss Life: UBS ist für NEUTRAL bis 850 (805) Fr. Nimmt in einer umfassenden Branchenstudie kleinere Schätzungsanpassungen vor.

Swiss Re: Autonomous Research geht auf UNDERPERFORM (Outperform) bis 125 (145) Fr.

VAT Group: Vontobel erhöht auf 450 (405) Fr. mit BUY. Aussichten in der Halbleiterindustrie hellen sich auf.

Zurich Insurance: Autonomous Research geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 560 Fr. Aktie für die UBS ein Verkauf mit SELL bis 520 (515) Fr.

Derivate: Frühe Umsätze in den Warrants WUBAZV (Call) und WUBCIV (Put) auf UBS, AMWJJB (Call) auf AMS Osram sowie im Long Mini-Future MSIBKV auf die Silber-Unze. Läuft ganz schön was heute.