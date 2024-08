Die Bewertung des Schweizer Index ist im Vergleich zu US-amerikanischen, japanischen und europäischen Pendants nicht überhöht und könnte stabil bleiben, wenn die chinesische Nachfrage schleppend bleibt und die US-Wirtschaft in eine Rezession gerät. In einem Szenario einer zyklischen Abschwächung könnte zudem die hohe defensive und die thematische Ausrichtung die Bewertungen an der hiesigen Börse stützen. Die Bewertung des SMI gemessen am Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 17,5 liegt auf dem Niveau seines 10-Jahres-Durchschnitts.