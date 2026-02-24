Das ist an den Märkten passiert
...davon ab, seine vor 15 Jahren erworbenen Bestände zu verkaufen. Der besagte "Krypto-Wal" habe sich von 11'300 Bitcoins im Gegenwert von 750 Mio $ getrennt, wie das amerikanische Coin Bureau meldet. Der Zeitpunkt dieses Verkaufs überrascht Beobachter doch sehr. Wie sagt man doch so schön: Panik ist in Finanzangelegenheiten meist ein ziemlich schlechter Ratgeber...
New Yorker Börse trotz einem Aufbäumen unmittelbar vor Sitzungsende mit deutlichen Abschlägen. Schwergewicht Nvidia dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Viele andere Tech-Giganten hingegen unter Verkaufsdruck. Mir wird von Umschichtungen aus Aktien in Treasuries berichtet, was die Langfristzinsen im Zaum hält. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz dennoch leicht positiv. Gold und Silber scheinen die jüngsten Avancen verdauen zu müssen.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Partners Group, Givaudan und Logitech. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Oerlikon, Sandoz und Belimo scwhachen Galenica und Dormakaba gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Oerlikon +4.2% (Zahlen, Sonderdividende)
Belimo +2.7% (Heraufstufung)
Verlierer:
Galenica -3.5% (Bichsel, Herunterstufung)
Dormakaba -2.4% (Zahlen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Oerlikon: Jahresumsatz 1.57 Mrd Fr. (erw. 1.56 Mrd Fr.). Op. Gewinn 271 Mio Fr. (264 Mio Fr.). Dividende 0.20 Fr. (erw. 0.34 Fr.) je Aktie. Darüber hinaus gibt es allerdings eine Sonderdividende aus dem Barmag-Verkauf in Höhe von 0.65 Fr. je Aktie. Erfreulich. Ausblick erwartungsgemäss eher vorsichtig. UBS bleibt für NEUTRAL bis 3.30 Fr.
Belimo: Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 985 (925) Fr. Berenberg Bank verteidigt die Aktie nach der gestrigen Kursschwäche. Rät zum Zukauf mit BUY bis 1060 (1020) Fr. Morgan Stanley widerspricht mit EQUAL WEIGHT bis 860 (902) Fr. und die UBS sogar mit SELL bis 500 (520) Fr. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei...
Bellevue: Schliesst das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 1.9 Mio Fr. ab. Dividende -78pc auf 0.15 Fr. je Aktie.
Dormakaba: Halbjahresumsatz 1.36 Mrd Fr. (erw. 1.38 Mrd Fr.). Org. Wachstum +2pc (erw. +2.1pc). Op. Gewinn 212 Mio Fr. (erw. 216 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. Schliesstechnikspezialist beteiligt sich an der amerikanischen SwiftConnect. UBS bleibt für NEUTRAL bis 69 Fr., Julius Bär für HOLD bis 72 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 81 Fr.
Galenica: Tochterfirma Bichsel konzentriert sich künftig aufs Home-Care-Geschäft. Bis zu 170 Stellen werden obsolet. Es entstehen einmalige Kosten von 35 bis 40 Mio Fr. UBS geht auf SELL (Neutral) bis 86 (85) Fr. Zuständiger Analyst argumentiert mit regulatorischen Risiken. Basler KB bleibt für MARKTGEWICHTEN bis 93 Fr.
Novartis: Aktionärsvereinigung Ethos stellt sich auf die Generalversammlung hin gegen die Genehmigung des Vergütungsberichts. Millionen-Salär für Firmenchef "Vas" Narasimhan den Ethos-Verantwortlichen sichtlich ein Dorn im Auge. Alle Jahre wieder...
PSP: Liegenschaftsertrag 349.2 Mio Fr. (erw. 350.6 Mio Fr.). Op. Jahresgewinn 302 Mio Fr. (erw. 301.9 Mio Fr.). Dividende 3.95 Fr. (erw. 4 Fr.) je Aktie. UBS bleibt für BUY bis 162 Fr., Julius Bär für BUY bis 160 Fr. und Vontobel für BUY bis 155 Fr.
Siegfried: Bernstein Société Générale verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit OUTPERFORM bis immerhin noch 126 (136) Fr. Konservative Finanzziele dürften im Jahresverlauf angehoben werden. Octavian trimmt auf 120 (125) Fr. mit BUY und Vontobel auf 110 (120) Fr. ebenfalls mit BUY.
Sika: Aktie für Jefferies ein Kauf mit BUY bis 197 (193) Fr. Zuständige Analystin geht für die Zeit ab 2027 von einer Wachstumsbelebung aus.
Zurich Insurance: Übernimmt australische Clearview für umgerechnet rund 227 Mio Fr. Sieht nach einem kleineren Spontan-Kauf aus... Vontobel ist für HOLD bis 611 (590) Fr.