New Yorker Börse trotz einem Aufbäumen unmittelbar vor Sitzungsende mit deutlichen Abschlägen. Schwergewicht Nvidia dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Viele andere Tech-Giganten hingegen unter Verkaufsdruck. Mir wird von Umschichtungen aus Aktien in Treasuries berichtet, was die Langfristzinsen im Zaum hält. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz dennoch leicht positiv. Gold und Silber scheinen die jüngsten Avancen verdauen zu müssen.