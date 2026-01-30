New Yorker Börse kann frühe Verluste im Sitzungsverlauf eingrenzen. Schwergewicht Microsoft zeitweise mit zweistelligen Kursabschlägen. Langfristzinsen ziehen wieder etwas an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch unter Druck. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Angst vor einem Militärschlag Washingtons gegen den Iran. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Kursdebakel bei Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen. Geschehen von der Angst vor Überregulierung der Kryptomärkte durch Washington. Gold und Silber ebenfalls unter Druck.