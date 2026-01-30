Das ist an den Märkten passiert
...UNDERWEIGHT ein, was einer Verkaufsempfehlung gleichkommt. Gibt ausgerechnet jener der Erzrivalin Munich Re den Vorzug mit OVERWEIGHT. Der deutsche Rückversicherer sei im anspruchsvollen Umfeld besser aufgestellt als Swiss Re, wie aus London verlautet.
New Yorker Börse kann frühe Verluste im Sitzungsverlauf eingrenzen. Schwergewicht Microsoft zeitweise mit zweistelligen Kursabschlägen. Langfristzinsen ziehen wieder etwas an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch unter Druck. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Angst vor einem Militärschlag Washingtons gegen den Iran. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Kursdebakel bei Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen. Geschehen von der Angst vor Überregulierung der Kryptomärkte durch Washington. Gold und Silber ebenfalls unter Druck.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Amrize und Swiss Life. Bei den Nebenwerten lassen Swatch Group zahlenbedingt die Muskeln speieln. Also einzige Aktie mit negativen Vorzeichen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Swatch Group +3.7% (Zahlen, Dividende)
Amrize +1.2% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Also -0.6%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swatch Group: Jahresumsatz 6.28 Mrd Fr. (erw. 6.15 Mrd Fr.). Org. Wachstum -1.3pc (erw. -5pc). So weit, so gut. Reingewinn bricht allerdings um 89pc auf 25 Mio Fr. (erw. 127 Mio Fr.) ein. Dividende im Jahresvergleich dennoch stabil. Etwa nur aus Trotz? Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 150 Fr. Warnt vor zu viel Optimismus fürs 2026. Vontobel bleibt hingegen für HOLD. Hält das Schlimmste für überstanden.
ABB: Citigroup erhöht auf 76 (68) Fr. mit BUY, Basler KB auf 63 (60) Fr. mit MARKTGEWICHTEN, Vontobel auf 64 (58) Fr. mit HOLD, Bernstein Société Générale auf 65 (60) Fr. mit MARKET PERFORM und Barclays auf 51 (46) Fr. mit UNDERWEIGHT. Für jeden Geschmack ist etwas dabei...
Dottikon ES: Verkauft Teile der Systag-Aktien an Büchiglas. Keine Angaben zum Preis. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Givaudan: Julius Bär ist für HOLD will jedoch das Kursziel von 3700 Fr. unter negativen Vorzeichen überdenken. Jefferies senkt auf 3500 (3800) Fr. mit BUY, Deutsche Bank auf 3750 (3900) Fr. mit BUY, Vontobel auf 4000 (4500) Fr. mit BUY, Kepler Cheuvreux auf 4000 (4200) Fr. mit BUY, die UBS auf 3110 (3310) Fr. mit NEUTRAL und J.P. Morgan auf 3600 (4000) Fr. ebenfalls mit NEUTRAL.
Idorsia: Will an diesjährigem Fachkongress neue Langzeitdaten zu Lucerastat bei Fabry-Krankheit vorlegen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 4.50 Fr.
Implenia: Berenberg Bank ist für HOLD bis 78 (60) Fr. Zuständiger Analyst nimmt seine Gewinnschätzungen auf die Zahlen hin deutlich nach oben.
Logitech: Aktie für die UBS noch ein Kauf bis 88 (94) Fr. Angst vor einer Schwäche im PC-Markt erscheint übertrieben.
Orior: Research Partners ist für HALTEN bis 16 (20) Fr. Nebenwertespezialist sorgt damit für Wasser auf die Mühlen der Leerverkäufer (Short-Interest bei rund 10pc).
Roche: Barclays erhöht auf 410 (390) Fr. mit OVERWEIGHT. Goldman Sachs deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 349 (365) Fr.
SIG Group: UBS Fund Management meldet erstmals seit Dezember wieder einen Stimmenanteil von weniger als 10pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.
StarragTornos: Jahresumsatz 442.1 Mio Fr. (erw. 465 Mio Fr.). Auftragseingang 472.8 Mio Fr. (erw. 456 Mio Fr.). Warnt vor negativen Folgen des Umsatzrückgangs auf die Gewinnentwicklung. Keler Cheuvreux bleibt für BUY bis 46 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.