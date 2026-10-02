Das ist an den Märkten passiert
...geht auf NEUTRAL (Buy) mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 57 (zuvor 49) Franken. Warnt sogar vor einem abflachenden Wachstum im Zuliefergeschäft für Hersteller von Windkraftanlagen. UBS-Analyst sprang rückblickend "erst" Ende Juni bei Gurit auf, als bereits Kurse von 38 Franken bezahlt wurden. Kann sich seither dennoch über aufgelaufene Gewinne im Umfang von knapp 50pc freuen. Chapeau! Aktie heute wohl deutlich tiefer zu erwarten.
New Yorker Börse macht zwischenzeitliche Verluste im Sitzungsverlauf wieder wett. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten soweit gut absorbiert. Situation bei den Langfristzinsen bleibt ungemütlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch etwas höher. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold und Silber vorsichtig höher.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von UBS und Amrize. Schwergewichte Roche und Novartis einzige Blue Chips mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten werden VAT Group höher gestellt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Amrize +1.5% (US-Vorgaben)
UBS +1.0% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Novartis -0.4% (teure Einlizenzierung)
Roche -0.2%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Julius Bär: Lässt nach dem Ende des Finma-Enforcement nichts anbrennen. Verpflichtet sich zu einer "progressiven Dividendenpolitik" und will für 600 Mio Fr. eigene Aktien zurückkaufen. Positiv. Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für HOLD bis 76 Fr. UBS wird NEUTRAL bis 57 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken müssen.
Adecco: Silchester International bringt nach dem guten Lauf der dividendenstarken Aktie erste Gewinne ins Trockene. Stimmenanteil des mit Abstand grössten Einzelaktionärs des Stellenvermittlers fällt im Zuge dessen auf unter 15pc.
Addex: Findet in Jean-Philippe Rocher einen neuen Chef für die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
Burkhalter: Lacht sich die Abdichtungsspezialistin Plasco an. Mit Blick auf die jüngsten Firmenübernahmen liesse sich schon beinahe von einem Kaufrausch berichten. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Clariant: Den Baselbietern fliessen nach dem Vollzug der Stahl-Group-Transaktion rund 220 Mio Fr. vor Steuern zu. Oddo will es wissen mit OUTPERFORM bis 13.50 (10.50) Fr.
Flughafen Zürich: Goldman Sachs kürzt auf 260 (274) Fr. mit BUY. Flughafen im indischen Noida dürfte wohl auch 2027 rote Zahlen schreiben.
HBM: Schliesst die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026/27 mit einem Überschuss von 177 Mio Fr. ab.
Holcim: Jefferies senkt auf 73.50 (78.40) Fr. mit HOLD. Zuständige Analystin tanzt mit ihren Gewinnerwartungen nicht mehr länger aus der Reihe.
Lindt&Sprüngli: Auch J.P. Morgan setzt den dicken Rotstift an mit UNDERWEIGHT bis 73'000 (87'000) Fr. Die Herausforderungen seien nach der Umsatzwarnung nicht weniger geworden.
Novartis: Lizenziert den Wirkstoff ABO2203 von Abogen Biosciences ein. Vereinbarung sieht Zahlungen von bis zu 7.2 Mrd $. Davon fliessen im ersten Moment jedoch nur 575 Mio $. Viel Geld, wie Händler meinen.
Partners Group: Will beim Flaggschiff-Fonds Global Value Sicav einen Mantel schaffen, mit dem Ziel, Anlegern mehr Flexibilität zu bieten. Vontobel bleibt für BUY bis 860 Fr.
R&S Group: Moneta Asset Management kauft wacker Aktien zu. Französischer Grossaktionär hält erstmals überhaupt etwas mehr als 5pc am Trafohersteller.
Rieter: Research Partners setzt den dicken Rotstift an mit HALTEN bis 2.11 (3.80) Fr. Dass das neue Kursziel weit unter dem gestrigen Schlusskurs von 0 Fr. liegt, wirft in hiesigen Börsenkreisen hohe Wellen.
Sandoz: US-Vergleich im Zusammenhang mit angeblichen Preisabsprachen bei Nachahmermedikamenten nimmt weitere wichtige Hürde. Die 43 betroffenen US-Bundesstaaten beantragen vor Gericht die Annahme des Vergleichs.
Schindler: Citigroup trimmt auf 321 (322) Fr. mit BUY. Nimmt auf die Quartalszahlen hin nur kleinere Schätzungsanpassungen vor.
SGS: Verstärkt das Cyber-Security-Geschäft mittels der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der amerikanischen Prescient Security. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 102 Fr. und Vontobel sogar für BUY bis 111 Fr.
Sika: Goldman Sachs erhöht auf 225 (220) Fr. mit BUY. Drittes Quartal dürfte weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum gebracht haben. Oddo deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 175 (150) Fr.