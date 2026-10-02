...geht auf NEUTRAL (Buy) mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 57 (zuvor 49) Franken. Warnt sogar vor einem abflachenden Wachstum im Zuliefergeschäft für Hersteller von Windkraftanlagen. UBS-Analyst sprang rückblickend "erst" Ende Juni bei Gurit auf, als bereits Kurse von 38 Franken bezahlt wurden. Kann sich seither dennoch über aufgelaufene Gewinne im Umfang von knapp 50pc freuen. Chapeau! Aktie heute wohl deutlich tiefer zu erwarten.