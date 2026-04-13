... BIP-Schätzungen für die USA auf 2.3pc (zuvor 2.8pc) und gehen neuerdings von einer Kern-Teuerung von 3.1pc (zuvor 2.8pc) aus. Experten überarbeiten ihre Prognosen für das diesjährige Weltwirtschaftswachstum auf 3.1pc (zuvor 3.5pc) bei einer Kernteuerung von 3.3pc (zuvor 2.4pc). Teuerungserwartungen für 2027 bleiben vorerst unangetastet. Stagflation sieht für mich anders aus - immer im Wissen, dass die Vorzeichen im Nahen Osten heute früh wieder auf Eskalation stehen.