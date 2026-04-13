Das ist an den Märkten passiert
... BIP-Schätzungen für die USA auf 2.3pc (zuvor 2.8pc) und gehen neuerdings von einer Kern-Teuerung von 3.1pc (zuvor 2.8pc) aus. Experten überarbeiten ihre Prognosen für das diesjährige Weltwirtschaftswachstum auf 3.1pc (zuvor 3.5pc) bei einer Kernteuerung von 3.3pc (zuvor 2.4pc). Teuerungserwartungen für 2027 bleiben vorerst unangetastet. Stagflation sieht für mich anders aus - immer im Wissen, dass die Vorzeichen im Nahen Osten heute früh wieder auf Eskalation stehen.
New Yorker Börse am Freitagabend nachgebend. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze, gilt insbesondere für Schwergewichte wie Nvidia, Amazon oder Broadcom. Langfristzinsen wieder im Steigen begriffen. Ein möglicher "Spielverderber"?! US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel tiefer. Verlieren bis zu 0.9pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen klar tiefer. Genauso wie Gold und Silber.
SMI vorbörslich unter Druck. Partners Group einzige Indexkomponente im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefratte PolyPeptide und Oerlikon schwachen Sulzer, Stadler Rail und Bossard gegenüber. Emmi und Sandoz werden ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
PolyPeptide +4.0% (Übernahmespekulationen)
Oerlikon +0.9%
Verlierer:
Sulzer -3.4% (Zwischenbericht)
Emmi -3.3% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
ABB: Citigroup geht auf NEUTRAL (Buy) bis 76 Fr. Aktie erscheine nun fair bewertet. Barclays argumentiert sehr ähnlich, geht allerdings auf EQUAL WEIGHT (Underweight) bis 67 (51) Fr. Ein Nullsummenspiel für die Aktie heute?
Partners Group: Sieht sich zu einem Zwischenbericht genötigt. Neue Kundennachfrage in den ersten drei Monaten trotz schwierigem Umfeld bei beachtlichen 8.3 Mrd $. Jahresziele in Sachen Kapitalzusagen bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 1255 Fr., UBS für BUY bis 1297 Fr. und Vontobel gar für BUY bis 1300 Fr. Viel Liebe aus Analystenkreisen für den Risikokapitalspezialisten.
Adecco: Dividendenstarke Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 29 (36.50) Fr. Zuständiger Analyst berichtet von einer Belebung in wichtigen Märkten wie Frankreich oder den USA. Morgan Stanley widerspricht mit EQUAL-WEIGHT bis 20.50 (21) Fr.
Basilea: Kepler Cheuvreux erhöht auf 70 (69) Fr. mit BUY. Diesjährige Gewinnschätzungen werden jedoch um knapp 14pc zusammengestrichen.
BioVersys: Wirkstoffkombination Alpibectir und Ethionamid mit vielversprechenden Studienergebnissen bei Tuberkulose.
Bossard: Research Partners geht auf HALTEN (Kaufen) bis 183 Fr. Aktie nach ihrem jüngsten Lauf ausgereizt.
Burkhalter: Jahresumsatz 1.21 Mrd Fr. (erw. 1.22 Mrd Fr.). Op. Gewinn 73.8 Mio Fr. (erw. 73.8 Mio Fr.). Dividende +7pc auf 5.20 Fr. (erw. 5.14 Fr.) je Aktie. Bleibt beim Ausblick aufs laufende Jahr vage.
Bystronic: UBS setzt erneut den dicken Rotstift an. Ist für SELL bis 220 (255) Fr. Rückgewinnung von Marktanteilen könnte sich verzögern.
Flughafen Zürich: Barclays trimmt auf 241 (242) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Gibt den Aktien der beiden Rivalen Aéroports de Paris und Aena klar den Vorzug.
GAM: Anthony Maarek zur Wahl an die VR-Spitze aufgestellt. Darüber hinaus weitere Veränderungen im Gremium geplant.
Georg Fischer: Erhält Zuschlag für einen grösseren Infrastrukturauftrag in Brasilien. Auftragsvolumen bei rund 100 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 62 Fr.
Holcim: Heute Vormittag fällt in Paris das Urteil im Syrien-Prozess gegen Tochter Lafarge. Deutsche Bank startet wieder mit BUY bis 85 (91) Fr.
Julius Bär: Finanzchefin Evie Kostakis tritt noch vor Jahresende zurück. Will sich nach gerade einmal vier Jahren im Amt neuen Herausforderungen im Ausland stellen. Aktie heute ex Dividende gehandelt.
Lonza: Vontobel verteidigt die Aktie mit BUY bis 670 Fr. Wachstumsaussichten für den Pharmazulieferer werden bei der Zürcher Bank als intakte beurteilt.
PolyPeptide: Aktie am Freitag mit beeindruckendem Schlussspurt. Bloomberg berichtet von angeblichem Interesse aus der Finanzindustrie. Nennt EQT, KKR und Advent International als potenzielle Käufer. Die üblichen Verdächtigen halt... Erfolg angesichts der Machtverhältnisse im Aktionariat des Auftragsfertigers jedoch alles andere als sicher. Ankeraktionär Frederik Paulsen mit 56pc fest im Sattel.
R&S Group: Moneta Asset Management kauft weitere Aktien zu. Vermögensverwalter hält neuerdings gut 3.5pc am aufstrebenden Trafohersteller.
Roche: Elecsys MS-Bluttest für Cobas-Diagnostikgeräte erhält die CE-Kennzeichnung. J.P. Morgan bleibt für NEUTRAL bis 325 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 415 Fr.
Schindler: Goldman Sachs geht auf NEUTRAL (Sell) bis 272 (265) Fr. Liftbauer nach der jüngsten Kurszäsur nicht länger überbewertet.
Sulzer: Bestellungseingang 853 Mio Fr. (erw. 960 Mio Fr.). Über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg schwach. Diesjährige Vorgaben bleiben dennoch dieselben. Kepler Cheuvreux dürfte BUY bis 196 Fr. unter negativen Vorzeichen überdenken. UBS da schon deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 130 Fr. Vorbörslich grössere Käufe im Put-Warrant SUAPJB.
Sunrise: Berenberg Bank erhöht auf 50 (49) Fr. mit HOLD. Gewinnentwicklung dürfte in den nächsten Jahren stagnieren.