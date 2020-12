New York im späten Handel mit einem Erholungsversuch. Technologielastiger Nasdaq Index rettet sich ins Plus. Rebalancing-Verkäufe aufs Monatsende hin gut absorbiert. US-Aktienfutures nachbörslich mit flottem Plus von bis zu 0.9 Prozent. Sorgt an den asiatischen Märkten, nicht aber in Europa und der Schweiz für Stimmungsaufhellung.