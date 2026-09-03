Das ist an den Märkten passiert
...Kursziel von 1100 Franken fest. Entspräche aus heutiger Sicht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 60pc (!!!). Finanzwertespezialist verweist einerseits auf den Bewertungsabschlag von 30pc gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre und andererseits auf die attraktiv hohe Dividendenrendite von 6.7pc - wobei das eine wie das andere ja eigentlich Hand-in-Hand geht. Von den Dividendenerwartungen Degens lässt sich übrigens auf steigende Ausschüttungen schliessen.
New Yorker Börse nach schwachem Vortag mit einer Gegenbewegung. Gefragte Tech-Giganten. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen wie mittlerweile gewohnt uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen können die jüngsten Gewinne soweit verteidigen. Gold und Silber höher.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Logitech. Übrige Aktien gut behauptet. Auffällige Einzelbewegungen allerdings Mangelware.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Logitech +1.0% (Dell-Stärke)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Morgan Stanley startet wieder mit EQUAL-WEIGHT bis 775 (1180) Fr. Kepler Cheuvreux senkt auf 815 (860) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst geht trotz rückläufigen Performance-Fees von einer stabilen Dividende aus.
Accelleron: Julius Bär ist für HOLD bis 83 (80) Fr. Trägt mit den Anpassungen den erfreulich starken Halbjahreszahlen sowie den höheren Jahresvorgaben Rechnung.
Bossard: Findet in Andreas Jaeger einen würdigen Nachfolger für den zurücktretenden Finanzchef Stephan Zehnder. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Burkhalter: Lacht sich den Automationsspezialisten AZ Systems an. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis.
Dormakaba: UEK erteilt dem Opting-out für die geplante Vereinfachung der Eigentümerstruktur ihren Segen. Julius Bär erhöht auf 65 (62) Fr. mit HOLD.
Edisun Power: Konnte rund 2 Mio neue Aktien zu 218.05 Fr. das Stück bei Investoren platzieren. Es fliessen rund 440 Mio Fr.
Holcim: Geht in Tschechien mit einer neuen Produktionslinie für kalzinierten Ton an den Start. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 90 Fr.
Nestlé: Will in Brasilien für umgerechnet 310 Mio Fr. eine neue Fabrik für Säuglingsnahrung bauen. Es entstehen rund 100 neue Arbeitsplätze. Klingt für mich hoch-automatisiert...
PSP: Swiss Finance & Property kauft Aktien zu und steigt mit gut 3pc erstmals in den Olymp der bedeutenden Aktionäre auf.
Romande Energie: Halbjahresumsatz 407 Mio Fr. (erw. 406 Mio Fr.). Op. Gewinn 46 Mio Fr. (erw. 33 Mio Fr.). Zweite Jahreshälfte dürfte saisonal schwächer ausfallen. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Sika: Bringt die Übernahme von Akkim unter Dach und Fach. Bank of America erhöht zähneknirschend auf 200 (185) Fr. mit NEUTRAL.
Stadler Rail: Julius Bär will es wissen mit BUY bis 35 (26) Fr. Zuständige Analystin zeigt sich erfreut über das starke Abschneiden in der ersten Jahreshälfte.
Straumann: Blackrock kauft Aktien zu. Weltgrösster Vermögensverwalter (Kundenvermögen mehr als 15'000 Mrd $) hält erstmals seit Mai wieder mehr als 5pc am Weltmarktführer aus Basel. Eine Meldung mit vielen Superlativen.