...Kursziel von 1100 Franken fest. Entspräche aus heutiger Sicht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 60pc (!!!). Finanzwertespezialist verweist einerseits auf den Bewertungsabschlag von 30pc gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre und andererseits auf die attraktiv hohe Dividendenrendite von 6.7pc - wobei das eine wie das andere ja eigentlich Hand-in-Hand geht. Von den Dividendenerwartungen Degens lässt sich übrigens auf steigende Ausschüttungen schliessen.