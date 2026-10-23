Das ist an den Märkten passiert
...Jahresendprognose 2026 von 0.94 zwar auch weiterhin darüber. Sehen den Euro bis Mitte 2027 allerdings bei 0.92 Franken stehen und schliessen nicht aus, dass die europäische Einheitswährung auf längere Sicht sogar unter 0.90 Franken fällt. Entspräche einem neuen Rekordtief für den Euro.
New Yorker Börse bei Sitzungsende zwar über dem Tagestiefst. Tech-Giganten jedoch mit deutlichen Verlusten. Von einer Flucht grosser Anleger in Treasuries zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel eher kraftlos. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls tiefer. Gold und Silber glanzlos.
SMI vorbörslich soweit behauptet. Logitech, Holcim, Amrize und Sika im Plus. Bei den Nebenwerten lassen Belimo, Kühne+Nagel sowie Comet die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Belimo +5.5% (Heraufstufung)
Holcim +4.0% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
Galderma -1.1% (Gewinnmitnahmen)
Richemont -0.8%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: Quartalsumsatz 4.66 Mrd Fr. (erw. 4.57 Mrd Fr.). Op. Gewinn 976 Mio Fr. (erw. 949 Mio Fr.). Diesjährige Gewinnvorgaben werden angehoben. J.P. Morgan bleibt für OVERWEIGHT bis 87 Fr. und Vontobel immerhin für BUY bis 85 Fr.
ABB: Bank of America setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 76 (86) Fr. Londoner Analyst geht von einer Verlangsamung beim Auftragseingang aus.
Ascom: Vermeldet den Abschluss des Aktienrückkaufprogramms und die Vernichtung der 3 Mio erworbenen Titel. Ein Erfolg auf der ganzen Linie.
BB Biotech: Erzielt im dritten Quartal einen Gewinn in Höhe von 175 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 73 Fr.
Belimo: UBS will es wissen und geht auf BUY (Neutral) bis 900 (827) Fr. Hält die jüngste Kursschwäche angesichts der starken Auftragslage im Geschäft mit Rechencentern für übertrieben.
Ems-Chemie: Basler KB geht auf UNTERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 725 (675) Fr. Aktie eilt der Geschäftsentwicklung auf und davon. Vontobel kann ein Lied davon singen mit HOLD bis 880 (750) Fr.
Galderma: Relfydess erhält in China die Marktzulassung. Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 190 (180) Fr., Goldman Sachs für BUY bis 220 (210) Fr., die Bank of America für BUY bis 210 (200) Fr. und Barclays für OVERWEIGHT bis 230 (220) Fr.
Gurit: Neunmonatsumsatz 238 Mio Fr. (erw. 231.9 Mio Fr.). Diesjährige Vorgaben werden bestätigt. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
HBM: Schliesst die erste Jahreshälfte mit einem Überschuss von 177 Mio Fr. ab. Anlage-Vehikel des früheren Roche-Finanzchefs Henri B. Meier hält die fundamentalen Rahmenbedingungen für intakt.
Kühne+Nagel: Bernstein Société Générale erhöht auf 220 (200) Fr. mit MARKET PERFORM und die Bank of America auf 230 (227) Fr. mit NEUTRAL.
Lastminute: Kepler Cheuvreux setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 15.50 (21) Fr. Zuständiger Analyst passt seine Gewinnschätzungen im Vorfeld der Zahlen nach unten an.
Nestlé: Bank of America geht auf NEUTRAL (Buy) bis 88 (94) Fr. Bernstein Société Générale erhöht hingegen auf 77 (74) Fr. mit MARKET PERFORM und die UBS auf 82 (81) Fr. mit NEUTRAL.
Partners Group: Sammelt Anlagegelder für ein neues Private-Credit-Vehikel im Umfang von mehr als 500 Mio $ ein.
Roche: Deutsche Bank geht auf BUY (Hold) bis 500 (340) Fr. Basler KB erhöht auf 370 (330) Fr. mit MARKTGEWICHTEN und Goldman Sachs auf 391 (376) Fr. mit NEUTRAL.
Schindler: Kepler Cheuvreux erhöht auf 300 (275) Fr. mit HOLD, Bank of America auf 308 (289) Fr. mit NEUTRAL, Research Partners auf 321 (30) Fr. mit HALTEN, Royal Bank of Canada auf 315 (295) Fr. mit SECTOR PERFORM und die Basler KB auf 300 (290) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
SGS: Quartalsumsatz 1.98 Mrd Fr. (erw. 1.95 Mrd Fr.). Org. Wachstum +5.7pc (erw. +5.6pc). Ausblick bestätigt. Aktie nach überzeugendem Zwischenbericht beim Branchennachbarn Bureau Veritas bereits im Vorfeld gefragt. UBS bleibt vorerst für NEUTRAL bis 92 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 111 Fr. Basler KB erhöht auf 102 (96) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Sika: Umsatz nach neun Monaten 8.71 Mrd Fr. (erw. 8.66 Mrd Fr.). Org. Wachstum +3.5pc (erw. +3.5pc). Op. Gewinn 1.68 Mrd Fr. (erw. 1.66 Mrd Fr.). Ausblick und Mittelfristziele bleiben dieselben. Berenberg Bank lobt die Zahlen mit BUY bis 240 Fr. UBS und Octavian bleiben für BUY bis immerhin 230 Fr.
Swiss Re: Aktie für Barclays ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 124 (125) Fr. Begründet das kursseitige Aufbäumen der letzten Tage mit einer Flucht aus den Banken in die Versicherungen.