...Jahresendprognose 2026 von 0.94 zwar auch weiterhin darüber. Sehen den Euro bis Mitte 2027 allerdings bei 0.92 Franken stehen und schliessen nicht aus, dass die europäische Einheitswährung auf längere Sicht sogar unter 0.90 Franken fällt. Entspräche einem neuen Rekordtief für den Euro.