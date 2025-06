New Yorker Börse baut die Verluste im Sitzungsverlauf kontinuierlich aus. Angst vor einer direkten Beteiligung Washingtons im Nahost-Konflikt allgegenwärtig. Ansonsten übliche "Flucht in Staatsanleihen" bleibt vorerst aus. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen fast schon gewohnt uneinheilich. Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen "Brief". US-Senat verabschiedet den "Genius Act". Dieser sieht vor, dass Stablecoins mit sicheren Vermögenswerten unterlegt werden müssen.