Das ist an den Märkten passiert
...der frühere Siegfried-Chef zu Lonza stiess anbetrifft. SocGen-Analyst verleiht seiner OUTPERFORM lautenden Kaufempfehlung für die Aktie mit einer weiteren Erhöhung seines Zwölf-Monats-Kursziels auf 835 (815) Franken nochmals Nachdruck. Bereits das alte Kursziel war das höchste mir bekannte. Das Neue nun sowieso. Mehr zum Thema Lonza um 12 Uhr in meiner Kolumne.
New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende mit deutlichen Verlusten. Rabenschwarzer Tag für die "Mag7". Mit durchschnittlichem Minus von 4.8pc schmerzhaftester Tagesverlust seit fünf langen Jahren. Mitunter eine Folge der angespannten Situation bei den Langfristzinsen. Rendite 10-jähriger Treasuries mit 4.7pc auf dem höchsten Stand seit Januar 2025. US-Aktienfutures heute früh auch im asiatischen Handel erneut um bis zu 0.3pc tiefer gestellt. Dortige Börsen ebenfalls mit negativen Vorzeichen. Europa und die Schweiz vorerst noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber ebenfalls glanzlos.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich mit leichten Gewinnen, angeführt von Richemont. Bei den Nebenwerten stehen schwache SFS Group und Cembra gefragten SGS, Vontobel und Schindler gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Vontobel +4.1% (Zahlen)
Schindler +1.8% (Heraufstufung)
Verlierer:
SFS Group -2.9% (Herunterstufungen)
Cembra -2.2% (Aktienplatzierung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
SGS: Halbjahresumsatz 3.68 Mrd Fr. (erw. 3.63 Mrd Fr.). Org. Wachstum +5.6pc (erw. +5.3pc). Op. Gewinn 555 Mio Fr. (erw. 548 Mio Fr.). Diesjährige Vorgaben bestätigt. Mittelfristziele dürften übertroffen werden. Vontobel will es wissen mit BUY bis 111 (106) Fr. Zweithöchstes mir bekanntes Kursziel. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN bis immerhin 105 Fr.
DocMorris: Astaris Capital reduziert die Beteiligung auf unter 3pc. Grossaktionär hielt in der Spitze mehr als 7pc an der Versandapotheke.
BB Biotech: Erzielt im zweiten Quartal einen Reingewinn von 451 Mio Fr. Dividendenpolitik des Beteiligungs-Vehikels soll auf neue Beine gestellt werden. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 73 Fr.
Calida: Halbjahresumsatz 93.7 Mio Fr. (erw. 99.3 Mio Fr.). Op. Verlust 0.3 Mio Fr. (erw. Gewinn von 2.9 Mio Fr.). Verkauft Cosabella an die Crown Brands Group und stellt die Aktienrückkäufe mit sofortiger Wirkung ein. Vontobel bleibt für HOLD bis 14 Fr. und die ZKB für UNTERGEWICHTEN.
Cembra: Platziert gut 600'000 Aktien im Gegenwert von 52 Mio Fr.. Lässt bei der Finanzierung der Übernahme des Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander nichts anbrennen. Vontobel bleibt für HOLD bis 94 Fr.
Cosmo: Jefferies setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 110 (140) Fr. Zuständiger Analyst traut dem Haarmittel Clascoterone einen Spitzenumsatz von jährlich bis zu 3 Mrd $ zu.
DKSH: Schliesst Vertriebsvereinbarung mit der Brilliant Group für Europa. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 72 Fr.
EFG International: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.3 Mio Fr. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen nicht eben überraschend.
Kühne+Nagel: Wird die chinesische Tochter Apex mit einem Free-Float von 20pc an die Hongkonger Börse gebracht, wie Bloomberg erfahren haben will? Basler KB erhöht auf 230 (210) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN, Barclays auf 175 (170) Fr. mit UNDERWEIGHT, Citigroup auf 166 (154) Fr. mit SELL, Bernstein Société Générale auf 200 (190) Fr. mit MARKET PERFORM und HSBC auf 180 (175) Fr. mit HOLD. Wirklich einig ist man sich nicht.
Lindt&Sprüngli: Wird in den USA von International Rights Advocates wegen angeblicher Kinderarbeit in Ghana und der Elfenbeinküste angeklagt.
Lonza: UBS ist für BUY bis 685 (650) Fr., Vontobel für BUY bis 655 (650) Fr., Octavian für BUY bis 700 (680) Fr. und Jefferies sogar für BUY bis 781 (798) Fr.
Montana Aerospace: Unterzeichnet langfristige Liefervereinbarung mit der amerikanischen Lockheed Martin für F-35-Komponenten.
Partners Group: Risikokapitalspezialist bringt ein weiteres Infrastrukturprogramm im Umfang von 5.5 Mrd $ zum Abschluss.
Roche: Basler KB erhöht auf 330 (325) Fr. mit MARKTGEWICHTEN, Berenberg Bank auf 350 (340) Fr. mit HOLD und Goldman Sachs auf 349 (348) Fr. mit NEUTRAL.
Schindler: ZKB geht auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 316 Fr. Sieht im jüngsten Kursrückschlag eine günstige Kaufgelegenheit.
Schweiter: Halbjahresumsatz 450.3 Mio Fr. (erw. 436.1 Mio Fr.). Op. Gewinn 25.3 Mio Fr. (erw. 18.8 Mio Fr.). Bleibt beim Ausblick vage. UBS bleibt für SELL bis 255 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
SFS Group: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 145 (130) Fr. Aktie nach dem starken Lauf der letzten Wochen fair bewertet. ZKB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten).
Sonova: Aktie für die Citigroup ein Verkauf bis 169 (205) Fr. Stellt sich damit gegen die jüngste Kaufempfehlung der UBS.
StarragTornos: Halbjahresumsatz 220.5 Mio Fr. Op. Gewinn 1 Mio Fr. Auftragseingang wächst allerdings um 34pc (!!!). ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux für BUY bis 45 Fr.
Vontobel: Halbjahresgewinn 216 Mio Fr. (erw. 164.8 Mio Fr.). Nettoneugeld 2.5 Mrd Fr. (erw. 2.2 Mrd Fr.). Antoine Boublil wird Finanzchef der Zürcher Bank.