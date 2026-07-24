New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende mit deutlichen Verlusten. Rabenschwarzer Tag für die "Mag7". Mit durchschnittlichem Minus von 4.8pc schmerzhaftester Tagesverlust seit fünf langen Jahren. Mitunter eine Folge der angespannten Situation bei den Langfristzinsen. Rendite 10-jähriger Treasuries mit 4.7pc auf dem höchsten Stand seit Januar 2025. US-Aktienfutures heute früh auch im asiatischen Handel erneut um bis zu 0.3pc tiefer gestellt. Dortige Börsen ebenfalls mit negativen Vorzeichen. Europa und die Schweiz vorerst noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber ebenfalls glanzlos.