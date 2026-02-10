...die Aktie des Rüstungszulieferers mit BUY und einem Kursziel von 180 Fr. an. Cicor Technologies sei im Bereich der Elektronikfertigungsdienstleistungen zum viertgrössten europäischen Anbieter aufgestiegen und habe die Konkurrenz puncto Wachstum in den vergangenen vier Jahren klar in den Schatten gestellt. Nur wenige Tage zuvor nahm bereits die UBS die Erstabdeckung der Cicor-Aktie mit BUY und immerhin einem Kursziel von 173 Fr. auf.