Das ist an den Märkten passiert
...die Aktie des Rüstungszulieferers mit BUY und einem Kursziel von 180 Fr. an. Cicor Technologies sei im Bereich der Elektronikfertigungsdienstleistungen zum viertgrössten europäischen Anbieter aufgestiegen und habe die Konkurrenz puncto Wachstum in den vergangenen vier Jahren klar in den Schatten gestellt. Nur wenige Tage zuvor nahm bereits die UBS die Erstabdeckung der Cicor-Aktie mit BUY und immerhin einem Kursziel von 173 Fr. auf.
New Yorker Börse baut die Freitags-Gewinne weiter aus. Dow Jones Industrial Index etabliert sich über der 50'000-Punkte-Marke. Schwergewichte wie Nvidia oder Microsoft dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Hoffnung gilt einem baldigen Treffen zwischen Washington und Peking. Europa und die Schweiz vorerst in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich bis schwächer. Gold und Silber nach den gestrigen Avancen etwas tiefer. Geschehen von Gewinnmitnahmen überschattet.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Minus. Partners Group, Givaudan sowie Kühne+Nagel die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte AMS Osram, Stadler Rail und DKSH schwachen Clariant gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +3.8% (Zahlen, Ausblick)
Stadler Rail +0.7% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
Clariant -2.6% (Herunterstufung)
Kühne+Nagel -0.8% (Verkaufsempfehlung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
AMS Osram: Quartalsumsatz 874 Mio € (erw. 849 Mio €). Op. Gewinn 161 Mio € (erw. 148 Mio €). Ausblick eher etwas enttäuschend. 2026 wohl ein weiteres Übergangsjahr. Strebt vermutlich auch deshalb zusätzliche Kosteneinsparungen in Höhe von jährlich 200 Mio € an. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 7.50 Fr. und Vontobel für HOLD bis 9 Fr.
Avolta: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 52 (53) Fr. Sieht im starken Franken so etwas wie einen Spielverderber für das Vorzeigeunternehmen aus Basel.
Bucher: UBS trimmt auf 373 (380) Fr. mit NEUTRAL. Wachstumsflaute könnte im laufenden sowie im kommenden Jahr andauern.
DKSH: Vertieft bestehende Partnerschaft mit Kemin Food Technologies in Thailand. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 75 Fr.
Ems Chemie: Kepler Cheuvreux erhöht auf 520 (505) Fr. mit REDUCE. Aussichten bei den Kunden aus der Automobilindustrie bleiben verhalten. Vontobel ist für HOLD bis 680 (640) Fr.
Kühne+Nagel: Aktie für die Citigroup ein Verkauf bis 130 (128) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin nur moderate Schätzungsanpassungen vor.
Lem: Berenberg Bank ist für HOLD bis 375 (410) Fr. Lobt die Leistung des Managements im schwierigen Marktumfeld.
Novartis: Gleich noch ein Titelverkauf aus der Chef-Etage. Diesmal sogar in Höhe von knapp 10 Mio Fr. DZ Bank geht auf HALTEN (Kaufen) bis 127 (116) Fr.
SIG Group: UBS erhöht zähneknirschend auf 12.50 (9.50) Fr. mit NEUTAL. Dem neuen Kursziel liegen bloss um bis zu 6pc höhere Gewinnerwartungen des Analysten zugrunde.
Stadler Rail: Erhält von der türkischen TCDD Tasimacilik den Zuschlag für 35 Fernverkehrslokomotiven.
Vontobel: Julius Bär erhöht auf 65 (63) Fr. mit HOLD. Gewinnentwicklung in der zweiten Hälfte letzten Jahres sei deutlich besser als erwartet ausgefallen.