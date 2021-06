New Yorker Börse dank Anschlusskäufen höher. Rede von Fed-Chef "Jay" Powell weiss Gemüter der Marktakteure zu beruhigen. Erholung nun auch bei den Tech-Giganten. Bitcoin und andere Kryptowährungen mit Bocksprüngen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut um bis zu 0.3 Prozent höher. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich. Mal schauen was Europa und die Schweiz heute so reissen.