Das ist an den Märkten passiert
...Mensur Pocinci und Markus Wachter zwei seiner Kollegen der technischen Analyse der Zürcher Bank zu Wort. Pocinci und Wachter zögern nicht lange und stufen den Schweizer Aktienmarkt auf UNDERWEIGHT (Neutral) herunter. Beide Anlagestrategen zeigen sich enttäuscht darüber, dass sich die Börsenturbulenzen auch hierzulande in rückläufigen Kursen niederschlagen. Selbst im Wissen um die Unterschiede zwischen fundamentaler und technischer Aktienanalyse würde der Bank Julius Bär eines Erachtens etwas mehr "unité de doctrine" durchaus gut bekommen...
New Yorker Börse macht kurz vor Sitzungsende Boden gut. Wichtigste Indizes dennoch unter dem Schlussstand vom Vortag. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz hingegen leicht positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach den gestrigen Verlusten richtungssuchend. Gold und Silber erholt. Gestern noch aufgrund von grösseren Verkäufen aus Nahost unter Druck.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus, angeführt von Swiss Re und Logitech. Bei den Nebenwerten lassen Temenos, Galderma, Belimo und Georg Fischer ihre Muskeln spielen. Heute erster grosser Derivat-Verfall des Jahres.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Galderma +2.7% (Kaufempfehlung)
Temenos +2.2% (Heraufstufung)
Verlierer:
Also -2.3% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: UBS will SELL bis 5 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken. Grösstmögliche Schmach für die Versandapotheke wäre wohl eine Einstellung der Research-Abdeckung durch die Grossbank.
Roche: Rückschlag für die Basler mit Emugrobart. Entwicklung des Wirkstoffs wird nicht weiterverfolgt. Sollte künftig eigentlich auch bei der Behandlung von Adipositas-Patienten zum Einsatz kommen. Negativ. Kepler Cheuvreux bleibt unbeirrt für BUY bis 415 Fr.
Adecco: Jefferies senkt auf 16 (20) Fr. mit UNDERPERFORM. Tiefstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Stellenvermittlers.
Cembra: Swisscanto kauft Aktien zu. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit August wieder mehr als 3pc am Konsumkreditanbieter.
CFT: Op. Jahresgewinn 161.5 Mio Fr. (erw. 158.6 Mio Fr.). Dividende +11pc auf 7.50 Fr. (erw. 7.50 Fr.) je Aktie. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Flughafen Zürich: Bank of America streicht die Aktie von der Empfehlungsliste für europäische Nebenwerte und nimmt ausgerechnet jene von Rivalin Fraport auf. Bleibt für BUY bis 278 Fr.
Implenia: Erhält den Zuschlag für Hochbauaufträge in der Schweiz und Deutschland im Umfang von 310 Mio Fr. UBS bleibt für BUY bis 100 Fr. und Kepler Cheuvreux immerhin für BUY bis 90 Fr.
Mobilezone: Übernimmt für 180 Mio Fr. den Online-Marktplatz Apfelkiste.ch. Vontobel bleibt für HOLD bis 14 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Novartis: Erweitert das Brustkrebs-Portfolio mittels einer Einlizenzierung des Wirkstoffs SNV4818 von Synnovation. Firmenchef "Vas" Narasimhan lässt sich diesen Schritt 2 Mrd $ in bar sowie Meilensteinzahlungen von bis zu 1 Mrd $ kosten. Vontobel bleibt für BUY bis 128 Fr.
Richemont: Citigroup trimmt auf 187 (193) Fr. mit BUY. Trägt mit den Anpassungen dem Nahost-Konflikt und dessen Folgen Rechnung.
Sensirion: Aktie für die UBS ein Kauf bis 83 (86) Fr. Lobt die starke Stellung des Sensorenherstellers in attraktiven Nischenmärkten.
Sika: Bauchemiespezialist versucht an der Bank of America Global Industrials Conference die Wogen zu glätten. Verfolgt einen proaktiven Ansatz bei der Bewältigung der Folgen des Nahost-Konflikts. Zuständiger Analyst bleibt dennoch für UNDERPERFORM bis 140 Fr.
Sonova: Bank of America trimmt auf 230 (250) Fr. mit BUY. Erhofft sich mit Blick auf den Investorentag von nächster Woche zuversichtliche Aussagen seitens des Hörgeräteherstellers.
Swiss Life: Octavian erhöht auf 885 (870) Fr. mit HOLD. Nimmt nach der Zahlenveröffentlichung nur homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Swissquote: Aktie für die Basler KB ein Kauf mit ÜBERGEWICHTEN bis 480 (550) Fr. Jefferies deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 410 (370) Fr.
Temenos: Berenberg Bank startet wieder mit BUY bis 95 Fr. Überarbeitetes Geschäftsmodell mit befristeten Lizenzen verspricht steigenden Anteil wiederkehrender Erträge.