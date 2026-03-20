...Mensur Pocinci und Markus Wachter zwei seiner Kollegen der technischen Analyse der Zürcher Bank zu Wort. Pocinci und Wachter zögern nicht lange und stufen den Schweizer Aktienmarkt auf UNDERWEIGHT (Neutral) herunter. Beide Anlagestrategen zeigen sich enttäuscht darüber, dass sich die Börsenturbulenzen auch hierzulande in rückläufigen Kursen niederschlagen. Selbst im Wissen um die Unterschiede zwischen fundamentaler und technischer Aktienanalyse würde der Bank Julius Bär eines Erachtens etwas mehr "unité de doctrine" durchaus gut bekommen...