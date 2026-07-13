Das ist an den Märkten passiert
...Arbonia, Burckhardt Compression, BKW, Cosmo, Landis+Gyr oder MindMaze Therapeutics. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir befinden uns in der wohl launischsten Börsenhausse, welche der Schweizer Aktienmarkt je gesehen hat. Ganz schön zermürbend für die Aktionärinnen und Aktionäre der genannten Unternehmen.
New Yorker Börse am Freitag nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwsa höher. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel unter Druck. Verlieren bis zu 1.3pc. Dortige Börsen zumindest nachgebend. Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit negativen Vorzeichen. Gold und Silber ebenfalls.
SMI vorbörslich im Minus. Richemont, Logitech und UBS die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte DocMorris und Ems-Chemie schwächeren AMS Osram gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DocMorris +1.7% (Heraufstufung)
Ems-Chemie +0.8% (Zwischenbericht)
Verlierer:
AMS Osram -1.2% (Sektorschwäche)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Deutsche Bank will es wissen und geht auf BUY (Hold) bis 11.50 (5.50) Fr. Müssen sich die Leerverkäufer spätestens jetzt warm anziehen?
Centiel: Aus den USA trifft ein erster Auftrag in Höhe von 8.7 Mio $ ein. Der Börsendebütant lässt nichts anbrennen. ZKB ist für ÜBERGEWICHTEN und Octavian für BUY bis 7.70 (6.20) Fr.
Ems-Chemie: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Reduce) bis 720 (530) Fr. Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 675 (615) Fr.
GAM: Schnürt sich ein 5pc-Paket an Liontrust. Wird die Geschichte um die einstige Julius-Bär-Tochter und den britischen Vermögensverwalter um ein Kapitel reicher?
Novartis: Verkauft das Areal im Tiroler Kundl an die deutsche Innexis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 135 Fr.
StarragTornos: Jens Marquordt tritt die Nachfolge von Finanzchef Markus Jager an. Jager geht kommeden März in den wohlverdienten Ruhestand. Aktie für Kepler Cheuvreux auch weiterhin ein Kauf bis 45 Fr. ZKB deutlich zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Temenos: Jefferies verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 85 Fr. Hält die Angst vor negativen Folgen der künstlichen Intelligenz aufs Tagesgeschäft für übertrieben.
Vontobel: Citigroup erhöht auf 75.50 (66) Fr. mit NEUTRAL. Gibt auch weiterhin den Aktien von Julius Bär und EFG International den Vorzug.
Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future MZUB8T auf Zurich Insurance, im Knock-out-Call OSPP3T auf SpaceX sowie im Knock-out-Call OGOA9V auf die Gold-Unze. Reges Kaufinteresse zudem im Call-Warrant WBEA3T auf Belimo.