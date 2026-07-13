New Yorker Börse am Freitag nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwsa höher. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel unter Druck. Verlieren bis zu 1.3pc. Dortige Börsen zumindest nachgebend. Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit negativen Vorzeichen. Gold und Silber ebenfalls.