Das ist an den Märkten passiert
...164 (zuvor 182) Franken. Besser spät als nie. Andere Berufskollegen, darunter etwa jene von UBS, Kepler Cheuvreux oder Zürcher Kantonalbank kassierten ihre Kaufempfehlungen schon vor Wochen. Letzterer stuft die Aktie gar mit UNTERGEWICHTEN ein. Für die Basler Kantonalbank tätiger Analyst glaubt, dass sich die Geschäftsentwicklung nach einem unerwartet schwachen 2025 nicht wesentlich verbessern wird. Vor diesem Hintergrund sei das von der BKW bis Ende 2030 angestrebte Gewinnziel von einer Milliarde Franken sehr schwierig zu erreichen.
New Yorker Börse bei Sitzungsende auf Tagestiefst. Geschehen bei Nvidia und Co von Gewinnmitnahmen überschattet. Langfristzinsen weiterhin keine grosse Hilfe. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen aufgrund der geopolitischen Lage uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit flotten Aufschlägen. Gold und Silber hingegen richtungssuchend.
SMI vorbörslich kraftlos. Sämtliche 20 Indexkomponenten leicht im Minus. Auch bei den Nebenwerten it Ausnahme gefragter Komax, AMS Osram, Huber+Suhner sowie Inficon keine auffälligen Kursbewegungen. Verspricht ein langweiliger Freitag der 13. zu werden...
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Huber+Suhner +0.9% (Kurszielerhöhung)
AMS Osram +0.7%
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Siegfried: UBS Fund Management meldet erstmals überhaupt einen Stimmenanteil von mehr als 10pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Avolta: Neues Aktienrückkaufprogramm läuft ab Montag an. Julius Bär ist für HOLD. Will zumindest aber das Kursziel von 42 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 55 (50) Fr. und für Oddo gar bis 56 (54) Fr. mit OUTPERFORM. Jahresergebnis von guter Qualität. Bank of America deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 50 (45) Fr.
Accelleron: Vontobel ist für HOLD bis 71 (68) Fr. Hoher Investitionsbedarf drückt kurzfristig auf den freien Cashflow. Deutsche Bank erhöht auf 74 (62) Fr. mit HOLD und die Bank of America sogar auf 85 (80) Fr. mit BUY.
Autoneum: Oddo senkt auf 122 (140) Fr. mit NEUTRAL. Ausblick fürs laufende Jahr eher etwas vorsichtig.
Bachem: Aktie für die UBS ein Kauf bis 80 (78) Fr. Nimmt trotz einem erfreulich starken Ausblick für 2026 bloss homöopathische Schätzungserhöhungen vor.
BKW: UBS trimmt auf 155 (166) Fr. mit NEUTRAL. Stromhandelsgeschäft soll zu einem weiteren Ertragstreiber ausgebaut werden.
DKSH: Geht Vertriebsvereinbarung mit Cosphatec für den amerikanischen Markt ein. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 72 Fr.
Flughafen Zürich: Oddo erhöht auf 223 (212) Fr. mit UNDERPERFORM. Trägt mit den Anpassungen den erfreulichen Passagierzahlen für Februar Rechnung.
Geberit: Berenberg Bank ist für BUY bis 650 (673) Fr. und J.P. Morgan für NEUTRAL bis 619 (625) Fr. Barclays widerspricht mit UNDERWEIGHT bis 540 (560) Fr. Für jeden Geschmack ist etwas dabei...
Huber+Suhner: Berenberg Bank will es wissen mit BUY bis 200 (172) Fr. Möglicher Folgeauftrag aus Indien ein künftiger Kurstreiber.
Lindt&Sprüngli: UBS verteidigt die zuletzt schwache Aktie nach einer Road-Show mit dem Firmenchef und dem Finanzchef mit BUY bis 137'000 Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen allerdings weiterhin unter Konsens.
Medacta: Op. Jahresumsatz 190.8 Mio € (erw. 191.3 Mio €). Dividende +60pc (!!!) auf 1.10 Fr. (erw. 0.90 Fr.) je Aktie. Diesjährige Finanzziele bewegen sich hingegen im Rahmen der Erwartungen. Überarbeitete Mittelfristziele ambitionierter als bisher. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Meyer Burger: US-Firma Swift Solar sichert sich das "geistige Eigentum" sowie die Anlagen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, wie es seitens des Insolvenzverwalters heisst...
Molecular Partners: Schliesst das Jahr 2025 mit einem op. Verlust in Höhe von 58.1 Mio Fr. ab. Flüssige Mittel per Ende Dezember noch bei 93.1 Mio Fr. Octavian bleibt für HOLD bis 5.90 Fr.
Tecan: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 180 (198) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin Anpassungen im Bewertungsmodell vor.
Vontobel: Kleinerer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 225'000 Fr. Eigentlich nichts, um darüber nach Hause zu schreiben.
Zurich Insurance: Oddo erhöht auf 560 (545) Fr. mit NEUTRAL. Baut die britische Beazley ins Bewertungsmodell mit ein.