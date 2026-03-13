...164 (zuvor 182) Franken. Besser spät als nie. Andere Berufskollegen, darunter etwa jene von UBS, Kepler Cheuvreux oder Zürcher Kantonalbank kassierten ihre Kaufempfehlungen schon vor Wochen. Letzterer stuft die Aktie gar mit UNTERGEWICHTEN ein. Für die Basler Kantonalbank tätiger Analyst glaubt, dass sich die Geschäftsentwicklung nach einem unerwartet schwachen 2025 nicht wesentlich verbessern wird. Vor diesem Hintergrund sei das von der BKW bis Ende 2030 angestrebte Gewinnziel von einer Milliarde Franken sehr schwierig zu erreichen.