Immer wenn Walmart, eine Supermarktkette für eher einkommensschwache Kunden, besser abschnitt als vergleichbare Luxusmarken, verlangsamte sich das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts in der Regel. So zitiert Bloomberg den Marktstrategen Jim Paulsen. Walmart-Aktie legte in diesem Jahr 26 Prozent zu, verglichen mit einem Anstieg des S&P Global Luxury Index um 12 Prozent seit Jahresbeginn.