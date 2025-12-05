Das ist an den Märkten passiert
...wenn man die Geschichte betrachtet. Walmart-Aktie stieg am Donnerstag siebten Tag in Folge - von 101 auf knapp 115 Dollar. Ein absoluter neuer Rekord. Im März 2003 kostete Titel noch 45 Dollar....
Immer wenn Walmart, eine Supermarktkette für eher einkommensschwache Kunden, besser abschnitt als vergleichbare Luxusmarken, verlangsamte sich das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts in der Regel. So zitiert Bloomberg den Marktstrategen Jim Paulsen. Walmart-Aktie legte in diesem Jahr 26 Prozent zu, verglichen mit einem Anstieg des S&P Global Luxury Index um 12 Prozent seit Jahresbeginn.
«Walmart richtet sich gezielt an einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen. Daher könnte die Kursentwicklung im Vergleich zu den Aktien von Luxuseinzelhändlern ein Frühindikator für eine deutliche Konjunkturabschwächung oder eine beginnende Rezession sein», so Paulsen.
US-Aktienmarkt am Donnerstag wenig bewegt nach jüngster Erholungsrally. Dow Jones Industrial 0,07 Prozent tiefer, Nasdaq 100 0,11 Prozent schwächer.
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Adecco: BNP Paribas Exane senkt auf NEUTRAL von zuvor OUTPERFORM - Kursziel 23,50 Fr.
Credit Suisse: Gruppe japanischer Investoren hat Schweiz wegen der Abschreibung von Anleihen der CS verklagt. Die 184 Anleger aus Japan reichten Schiedsgerichtsklage beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) ein. Schweiz soll dabei gegen Freihandelsabkommen verstossen haben.
Galderma: Erhält für Sculptra EU-Zulassung für weitere Anwendungen. Hautstraffer darf neben Gesicht nun auch für andere Körperteile angewendet werden.
Partners Group: Tauscht zwei Geschäftsleitungsmitglieder aus. Bisherige Personalchefin Ana Campos sowie Anette Waygood (neu Co-Chefin Abteilung Compliance & Legal) stossen dazu.
Swiss Re: Setzt sich höheres Gewinnziel für 2026. Neues Aktienrückkaufprogramm ab nächstem Jahr. Will weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7 Prozent oder mehr anstreben.