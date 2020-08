New York ächzt in der letzten Handelsstunde unter Gewinnmitnahmen. US-Notenbank mit den FED-Minutes die eigentliche Spielverderberin. Asiatische Börsen nun ebenfalls schwächer. US-Aktienfutures geben zur Stunde um 0.5 Prozent nach. Klar negative Vorgaben für Europa und die Schweiz.

Swiss Life: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 440 (370) Fr. Hohe Gewinndynamik und baldige Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms.

ABB: Berenberg Bank startet mit SELL bis 20 Fr. Kursschwäche im Vorfeld des Investorentags vom November möglich.

Alcon: Julius Bär nimmt HOLD bis 62 Fr. in negative Revision. Aktie am Mittwochnachmittag nach ermutigenden Aussagen anlässlich der Telefonkonferenz mit kräftiger Kurserholung. Normalisierung im Bereich Surgical schon fürs Frühjahr 2021 in Aussicht.

BCV: Geschäftserfolg 179 Mio Fr. (erw. 197.4 Mio Fr.). Halbjahresgewinn 157.8 Mio Fr. (erw. 170 Mio Fr.). Überraschend schwach. ZKB ist für MARKTGEWICHTEN.

Dätwyler: Für die UBS ein Kauf bis 225 (187) Fr. Intakte Aussichten noch nicht eingepreist.

Dormakaba: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Reduce)

Geberit: Ein paar Nachzügler. SocGen geht auf 515 (505) Fr. mit HOLD. MainFirst Bank ist gar für BUY bis 625 (560) Fr.

Kudelski: Halbjahresumsatz 320.1 Mio $ (erw. 384.3 Mio $). Op. Gewinn 4.9 Mio $ (erw. 29.5 Mio $). Reduziert op. Gewinnvorgaben für das ganze Jahr auf 45 bis 55 Mio $ (bisher 70 bis 90 Mio $). UBS warnt vor zu hohen Markterwartungen und ist für SELL bis 2 Fr.

Luxusgüteraktien: Schweizer Uhrenexporte im Juli keine Katastrophe. Kräftige Erholung in China. USA und Europa überraschend stabil. Könnte die Aktien von Richemont und Swatch Group stützen.

Newron: Baader-Helvea startet mit ADD bis 2.20 Fr.

Orior: Baader-Helvea weiterhin für REDUCE bis 76 (77) Fr. Zu früh, um optimistischer zu werden. Credit Suisse kürzt auf 82 (90) Fr. mit NEUTRAL und Vontobel auf 75 (80) Fr. mit HOLD.

Sensirion: Vontobel ist für HOLD bis 51 (46) Fr. Ermutigendes zweistelliges Wachstum im Kerngeschäft.

Siegfried: Halbjahresumsatz 388.1 Mio Fr. (erw. 384.2 Mio Fr.). Op. Kerngewinn 58.1 Mio Fr. (erw. 62.8 Mio Fr.). Margenentwicklung enttäuscht. ZKB bleibt aber für ÜBERGEWICHTEN und Baader-Helvea für BUY. Mirabaud Securities ist für BUY, nimmt 488 Fr. in Revision.

Sika: Credit Suisse will es wissen und ist für OUTPERFORM bis 240 (200) Fr. Effizienzverbesserungen versprechen höhere Gewinne.

Sunrise: 24-Prozent-Paket geht von Freenet an Liberty Global über. Händler sind von dieser Geschwindigkeit überrascht.

Derivate: Handelsaktivitäten beschränken sich auf den Put-Warrant SFZPJB auf Siegfried.