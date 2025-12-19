Das ist an den Märkten passiert
...jene bei Unternehmen aus dem umliegenden Ausland. Wer nun denkt, dass Fowler und seine Abteilungskollegen dem Schweizer Aktienmarkt ein überdurchschnittliches Gewicht in den Kundenportefeuilles beimessen, der irrt allerdings. Eigenen Angaben zufolge greifen UBS-Strategen bestenfalls dann zu Aktien aus der Schweiz, sollten sich die wirtschaftlichen Aussichten eintrüben oder es zu grösseren Krisen kommen. Raten deshalb zu einem sehr selektiven Ansatz bei der Aktienauswahl.
New Yorker Börse setzt dank überraschend zahmen Teuerungszahlen zu einer Erholung an. Wichtigste Börsenbarometer bei Sitzungsende klar unter ihren Tageshöchstständen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nicht grossartig. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz dennoch etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold-Unze schrammt knapp am bisherigen Rekordhoch von Mitte Oktober vorbei. Noch ist nichts entschieden.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Minus. Bei den Nebenwerten fallen DocMorris und Also durch steigende Kurse auf. Heute letzter grosser Derivat-Verfall in diesem Jahr. Könnte die hiesigen Aktienkurse auch nächste Woche noch bewegen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DocMorris +2.9%
Also +2.4% (Erstabdeckung)
Verlierer:
Logitech -2.0%
Clariant -0.5% (Venezuela Verkauf)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sandoz: Basler KB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten) bis 57 Fr. Aktie erscheint nach dem starken Lauf der letzten Wochen ausgereizt. Letzte drei produktseitige Erfolgsmeldungen waren erwartet worden. Oddo startet mit NEUTRAL ebenfalls bis 57 Fr. Als hätte man sich abgesprochen...
VAT Group: UBS mit wenig erfreulichen Nachforschungen entlang der Vertriebskanäle. Noch keine Anhaltspunkte für eine deutlichere Belebung der Auftragslage zu verzeichnen, wie der zuständige Analyst schreibt. Bleibt dennoch für BUY bis 380 Fr.
Burkhalter: Zwei grösserer Titelverkäufe aus dem Umfeld des Verwaltungsrats im Gesamtbetrag von 3.5 Mio Fr.
Clariant: Trennt sich für umgerechnet 1.4 Mio von den Geschäftsaktivitäten in Venezuela. Diese gehen an die dort ansässige CMV Quimica. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Comet: Oddo startet mit OUTPERFORM bis 310 Fr. Sieht im Halbleiterausrüster einen Gewinner des nächsten Superzyklus.
Dätwyler: Lacht sich eine Mehrheitsbeteiligung an Capsul'in an und baut damit das Geschäft mit Kaffee-Kapseln aus. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Inficon: Oddo startet mit NEURAL bis 110 Fr. Sieht bei den Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre kaum noch Luft nach oben.
Schweiter: Aktie für die UBS ein Verkauf mit SELL bis 240 (250) Fr. Trägt mit den Anpassungen der Umsatz- und Gewinnwarnung von Anfang Woche Rechnung.
Straumann: Barclays senkt auf 120 (122) Fr. mit OVERWEIGHT. UBS deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 96 (99) Fr., dürfte die Umsatzentwicklung mit Blick auf 2026 doch erst in der zweiten Jahreshälfte Fahrt aufnehmen.