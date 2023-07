New Yorker Börse dreht in der zweiten Sitzungshälfte ins Minus. Schwergewicht Meta dem Gesamtmarkt nach starken Zahlen eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erholt. Gewinnen bis zu 0.6pc. Beobachter berichten von Gelegenheitskäufen. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Einzig Hongkong und China im Kurshoch. Macht sich in Europa und der Schweiz nach der gestrigen Party nun Katerstimmung breit?