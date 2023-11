...vorgelegt und ein Grossteil davon die Markterwartungen übertroffen, so die Experten. Auf Basis der bankeigenen Prognosen darf für 2024 neuerdings von einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 9pc ausgegangen werden – den sieben Tech-Giganten wie Alphabet, Microsoft oder Apple sei Dank. Doch was ist mit all den anderen Marktsegmenten?!