Das ist an den Märkten passiert
...auf 2 (zuvor 3.10) Franken zusammen. Die Schwäche im Textilmaschinengeschäft dauere an und die Nachfrage werde sich langsamer und weniger stark erholen als bislang von ihr erwartet, begründet die Analystin ihre Herunterstufung. Die Erwartungen anderer Berufskollegen an die Rentabilität von Rieter hält sie für übertrieben hoch und sieht deshalb Raum für Enttäuschungen. Die letzten Wochen haben es gezeigt: Wenn die UBS eine Verkaufsempfehlung ausspricht, dann hat das durchaus Konsequenzen für die betroffene Aktie...
New Yorker Börse nach dem Fed-Entscheid nachgebend. Weitere Leitzinserhöhung im Dezember? Tech-Giganten dem Gesamtmarkt über weite Strecken eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch erholt. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach dem jüngsten Rücksetzer mit einem Erholungsversuch. Gold und Silber ebenfalls höher.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Roche, Zurich Insurance sowie Partners Group. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Helvetia Baloise schwachen Rieter und Ypsomed gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Helvetia Baloise +1.8% (Zahlen)
Roche +1.0% (Produktnews)
Verlierer:
Rieter -6.8% (Herunterstufung)
Ypsomed -1.9% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Helvetia Baloise: Halbjahresgewinn auf bereinigter Basis 631.6 Mio Fr. (erw. 578 Mio Fr.). Comb. Ratio 92pc (erw. 92.3pc). Tiefere Integrationskosten treffen auf höhere Synergien. Positiv. Kepler Cheuvreux bleibt denn auch für BUY bis 267 Fr. Vontobel etwas zurückhaltender mit HOLD bis 230 Fr.
DocMorris: US-Hedgefonds-Manager Benjamin Levine stellt nach der Platzierung der neuen Wandelanleihe sämtliche Positionen glatt. Ist mittlerweile bekannt für seine kurzen Gastspiele bei der Versandapotheke.
Aevis: Halbjahresumsatz 675.5 Mio Fr. Op. Gewinn 60.7 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 17 Fr.
Burkhalter: Research Partners setzt den dicken Rotstift an mit HALTEN bis 137.70 (151) Fr. Aktie nach der Kursflaute der vergangenen zwei Jahre zusehends attraktiv bewertet.
Novartis: Weiterer Rückschlag für die Basler in der Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe. Diesmal trifft es das ALS-Mittel VHB937.
R&S Group: Octavian verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 28.40 Fr. und die Berenberg Bank sogar mit BUY bis 29 Fr. Viel Analysten-Liebe für den Trafohersteller.
Roche: Wirkstoff Lunsumio in fortgeschrittenen Patientenstudien gegen follikulärem Lymphom mit erfreulichen Resultaten. Vontobel erhöht auf 410 (405) Fr. mit BUY. Kepler Cheuvreux bleibt hingegen für BUY bis 415 Fr.
Derivate: Frühe Umsätze im Put-Warrant WSMDJV auf den SMI, im Long Mini-Future MGOA8V, in den Short Mini-Futures MGOEZV und MGOEMV auf die Gold-Unze sowie im den Call-Warrant WSID5V und im Short Mini-Future MSIGCV auf die Silber-Unze. Auffällige Aktivitäten auch im Call-Warrant WPGBBV auf Partners Group. Ganz schön was los heute...