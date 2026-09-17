...auf 2 (zuvor 3.10) Franken zusammen. Die Schwäche im Textilmaschinengeschäft dauere an und die Nachfrage werde sich langsamer und weniger stark erholen als bislang von ihr erwartet, begründet die Analystin ihre Herunterstufung. Die Erwartungen anderer Berufskollegen an die Rentabilität von Rieter hält sie für übertrieben hoch und sieht deshalb Raum für Enttäuschungen. Die letzten Wochen haben es gezeigt: Wenn die UBS eine Verkaufsempfehlung ausspricht, dann hat das durchaus Konsequenzen für die betroffene Aktie...