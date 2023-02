New Yorker Börse kann im Sitzungsverlauf etwas Boden gutmachen. Höhenflug einstiger Meme-Aktien wie Bed Bath & Beyond, GameStop oder AMC Entertainment sorgen für Gesprächsstoff. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut behauptet. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen jedoch uneinheitlich. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.