New Yorker Börse macht anfängliche Verluste im Sitzungsverlauf teilweise wett. Gewinnmitnahmen bei Nvidia, Apple und Co. Morgiger Zinsentscheid das allgegenwärtige Thema. Richtet die Fed mit der grossen Kelle an? Politischer Druck ist jedenfalls da. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Geben Europa und der Schweiz den Weg vor.