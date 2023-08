...im grossen Stil Käufer von US-Staatsanleihen. Man habe in den vergangenen zwei Wochen für rund 20 Mrd $ zugekauft, wie er gegenüber CNBC einräumt. Gleichzeitig kündigt er weitere Käufe an. Anders als Ackman bewegt sich Buffett allerdings in Schatzpapieren mit kurzen Laufzeiten von drei und sechs Monaten.