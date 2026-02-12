New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf tendenziell etwas tiefer. Jüngste Rekorde müssten erst einmal verdaut werden, wie mir Beobachter berichten. Geschehen bei den Tech-Giganten denn auch von Gewinnmitnahmen geprägt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Aufbäumen. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz dennoch höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen können sich auf tiefem Niveau stabilisieren. Gold und Silber knapp behauptet.