Das ist an den Märkten passiert
...rekordhohen Kursziel von 92 Franken von Ende Oktober mit einer taktischen Kaufempfehlung nochmals Nachdruck. Vom-Cleff verspricht sich ausgehend vom Effizienzsteigerungsprogramm "Shape4Growth" deutliche Margenverbesserungen und steigende Cashflows. Sieht für mich ganz nach einer Zahlenwette im Hinblick auf die Halbjahresergebnisveröffentlichung vom 24. Februar aus.
New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf tendenziell etwas tiefer. Jüngste Rekorde müssten erst einmal verdaut werden, wie mir Beobachter berichten. Geschehen bei den Tech-Giganten denn auch von Gewinnmitnahmen geprägt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Aufbäumen. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz dennoch höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen können sich auf tiefem Niveau stabilisieren. Gold und Silber knapp behauptet.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Alcon und Schwergewicht Novartis. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Sandoz, AMS Osram und Siegfried schwachen Leonteq gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Alcon +1.3% (Gegenbewegung)
Sandoz +1.2% (Heraufstufung)
Verlierer:
Leonteq -4.3% (Zahlen, Dividendenverzicht)
Swisscom -0.7% (Zahlen, Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Royal Bank of Canada geht auf OUTPERFORM (Sector Perform) bis 670 (630) Fr. Aktie sollte auch ohne offensichtliche Kurstreiber steigen.
Nestlé: Aktie gestern Nachmittag zeitweise unter starkem Verkaufsdruck. US-Rivale Kraft Heinz mit enttäuschendem Ausblick. Geht für 2026 von einem Gewinn je Aktie zwischen 1.98 und 2.10 $ (erw. 2.49 $) aus. Pläne, das Unternehmen aufzuspalten, werden auf Eis gelegt. Morgan Stanley erhöht zähneknirschend auf 74 (72) Fr. mit UNDERWEIGHT.
AMS Osram: Barclays erhöht auf 11 (10) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Nettoverschuldung dürfte dank dem Verkauf von Unternehmensteilen deutlich sinken. J.P. Morgan widerspricht mit UNDERWEIGHT bis 5.45 (5.35) Fr.
BCV: Jahresgewinn 429.7 Mio Fr. (erw. 419.5 Mio Fr.). Erhoffte Dividendenerhöhung bleibt aus. Vontobel bleibt für HOLD bis 96 Fr.
Bell: Jahresumsatz 4.89 Mrd Fr. (erw. 4.82 Mrd Fr.). Op. Gewinn 126.9 Mio Fr. (erw. 115 Mio Fr.). Dividende mit 7 Fr. je Aktie auf Vorjahreshöhe.
Dätwyler: Jahresumsatz 1.1 Mrd Fr. (erw. 1.12 Mrd Fr.) Op. Gewinn 136.6 Mio Fr. (erw. 134 Mio Fr.). Aussagen fürs laufende Jahr bleiben vage. Mittelfristziele jedoch bestätigt. Jens Breu als Nachfolger von Paul Hälg an der VR-Spitze nominiert. UBS bleibt für BUY bis 185 Fr. und die Berenberg Bank für HOLD.
Flughafen Zürich: Fertigt im Januar 2.23 Mio Passagiere ab. Ein Plus von knapp 7pc gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Kommerzumsatz +6pc auf knapp 47 Mio Fr. Läuft für den Flughafenbetreiber. Kepler Cheuvreux bleibt ein Spielverderber mit REDUCE bis 200 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 280 Fr.
Lastminute: Jahresumsatz 361.1 Mio € (erw. 354 Mio €). Op. Gewinn 54.9 Mio € (erw. 51.7 Mio €). Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 23 Fr.
Leonteq: Jahresverlust vor Steuern 33.3 Mio Fr. (erw. 30.3 Mio Fr.). Dividendenverzicht kommt nicht ganz überraschend.
Montana Aerospace: Jahrsumsatz 979.3 Mio € (erw. 938.9 Mio €). Op. Gewinn 161 Mio € (erw. 160 Mio €). Diesjährige Finanzziele bleiben dieselben. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 30 Fr.
Novartis: J.P. Morgan und Deutsche Bank wollen es wissen mit OVERWEIGHT bzw. BUY bis 135 (125) Fr. Höchste mir bekannte Kursziele für die Aktie des Basler Pharmakonzerns.
Sandoz: Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 75 (51.40) Fr. Rechnet im ersten Moment zwar mit einem eher vorsichtigen Ausblick für 2026. Jegliche Kursschwächen deswegen seien Kaufgelegenheiten, wie der zuständige Analyst meint. Heraufstufung kommt zumindest für mich etwas halbherzig daher...
Schindler: UBS hält gestriges Kursfiasko für übertrieben. Bleibt für BUY bis 330 Fr. Oddo senkt auf 291 (294) Fr. mit NEUTRAL.
Siegfried: Royal Bank of Canada geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 108 (105) Fr. Neubeurteilung und -bewertung erscheint abgeschlossen.
Swatch Group: Inhaberaktie für Octavian ein Kauf bis 232 (200) Fr. Zuständiger Analyst schätzt den Substanzwert auf 228 Fr. je Aktie.
Swisscom: Jahresumsatz 15.05 Mrd Fr. (erw. 15.01 Mrd Fr.). Op. Gewinn 4.98 Mrd Fr. (erw. 5 Mrd Fr.). Dividende wie zuvor versprochen +18pc auf 26 Fr. je Aktie. Gewinnvorgaben fürs laufende Jahr könnten für enttäuschte Gesichter sorgen. Lonza-Finanzchef Philippe Deecke soll VR-Vize werden. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 520 Fr. Vontobel weniger pessimistisch mit HOLD bis 570 Fr.
Temenos: Erhält von Mibanco den Zuschlag für die Modernisierung des Kernbankensystems. Keine Angaben zum Auftragsvolumen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 70 Fr.