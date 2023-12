New Yorker Börse dank Anschlusskäufen höher. Geschehen ganz im Zeichen des AI-Hypes. Google-Mutter Alphabet und Chipgigant AMD mit flotten Avancen. Stimmung kühlt sich heute früh im asiatischen Handel etwas ab. US-Aktienfutures um bis zu 0.2pc tiefer. Dortige Börsen allerdings durchs Band freundlich, obwohl nun auch die Bank of Japan von der Negativzinspolitik abkehren will. AI-Hype gräbt Europa und der Schweiz eher das Wasser ab, als dass er helfen würde. Warten auf den Arbeitsmarktbericht in den USA vom Nachmittag.