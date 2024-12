New Yorker Börse am Freitag trotz Erholung kurz vor Sitzungsende schwächer. Grössere Abgaben bei den Tech-Giganten zu beobachten. Rendite 10-jähriger Treasuries erstmals seit Ende Mai wieder über 4.6pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Geschehen in Europa und der Schweiz vor dem Jahreswechsel vermutlich eher lustlos. Bitcoin erneut tiefer.