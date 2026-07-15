...BUY (Neutral) mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 5.70 (zuvor 3.80) Fr. Sieht die Talsohle bei der Umsatzentwicklung sowie den Gewinnmargen erreicht und verweist auf die randvollen Auftragsbücher des Unternehmens. Höchstes mir bekanntes Kursziel einer Bank noch vor der französischen Oddo mit OUTPERFORM bis 5.30 Fr. und Research Partners mit KAUFEN bis 4.90 Fr. Lässt die UBS heute bei Oerlikon einmal mehr ihre Muskeln spielen und kommt die Aktie in den Genuss kräftiger Kursgewinne? Wir werden es sehen. Vorbörslich geht es schon mal um knapp 4pc nach oben...