Das ist an den Märkten passiert
...BUY (Neutral) mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 5.70 (zuvor 3.80) Fr. Sieht die Talsohle bei der Umsatzentwicklung sowie den Gewinnmargen erreicht und verweist auf die randvollen Auftragsbücher des Unternehmens. Höchstes mir bekanntes Kursziel einer Bank noch vor der französischen Oddo mit OUTPERFORM bis 5.30 Fr. und Research Partners mit KAUFEN bis 4.90 Fr. Lässt die UBS heute bei Oerlikon einmal mehr ihre Muskeln spielen und kommt die Aktie in den Genuss kräftiger Kursgewinne? Wir werden es sehen. Vorbörslich geht es schon mal um knapp 4pc nach oben...
New Yorker Börse bei Sitzungsende etwas höher. Aktie von IBM verliert 25pc (!!!) nachdem "Big Blue" mit einer einschneidenden Gewinnwarnung überraschte. Banken zahlenbedingt uneinheitlich und teils mit kursseitigen Bocksprüngen. Langfristzinsen steigen weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch höher. Gewinnen bis zu 0.9pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch im Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Risikobereitschaft steigt und damit auch die Kryptopreise. Gold und Silber trotz zahmen Teuerungszahlen aus Übersee glanzlos.
SMI nur dank Richemont vorbörslich im Plus. Übrige 19 Blue Chips etwas tiefer. Bei den Nebenwerten sind Swatch, DocMorris sowie Oerlikon rege gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Richemont +8.2% (Zahlen)
Oerlikon +3.8% (Heraufstufung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Quartalsumsatz 309.7 Mio Fr. (erw. 301.7 Mio Fr.). Rx-Umsatz Deutschland +43pc auf 79.8 Mio Fr. (erw. 73.7 Mio Fr.). Vertröstet in Sachen überarbeitete Finanzziele auf Mitte August. Last-Minute-Kaufempfehlung von gestern zahlt sich für die Deutsche Bank dennoch aus. Leerverkäufer zusehends in Erklärungsnot. UBS bleibt vorerst für SELL bis 4 Fr. Octavian widerspricht mit BUY bis 11.50 Fr.
Richemont: Quartalsumsatz 6.33 Mrd € (erw. 5.91 Mrd €). Org. Wachstum +20pc (erw. +11.5pc). Ganz schön beeindruckend. Gilt insbesondere fürs Geschäft mit Luxusschmuck (+24pc). Vontobel bleibt für BUY bis 190 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 180 Fr. Beide werden ihre Kursziele wohl erhöhen müssen.
Avolta: UBS erhöht auf 52 (48) Fr. mit NEUTRAL. Geht von einem insgesamt erfreulichen zweiten Quartal aus. Berenberg Bank widerspricht diesbezüglich zwar, ist aber sogar für BUY bis 56 (59) Fr.
Burkhalter: Berenberg Bank startet mit HOLD bis 145 Fr. Abschaffung des Eigenmietwerts in der Schweiz dürfte dem Renovationsgeschäft zuträglich sein. Aktie erscheint allerdings fair bewertet.
Calida: UBS Fund Management meldet neuerdings einen Stimmenanteil von gut 5pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Lem: UBS erhöht auf 405 (400) Fr. mit NEUTRAL. Lageraufbau bei Kunden dürfte in der ersten Jahreshälfte geholfen haben.
Molecular Partners: Will heute an der Gordon Research Conference in den USA neue Studiendaten zu Krebsmolekülen wie MP0712 oder MP0726 vorlegen.
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA will die Zulassungserweiterung für Gazyva/Gazyvaro beschleunigt behandeln. Positiv. Kepler Cheuvreux bleibt denn auch für BUY bis 415 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
SIG: Aktie für die Citigroup ein Kauf bis 15.20 (14.70) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Straumann: Bernstein Société Générale berichtet von Anhaltspunkten für eine neue Produktoffensive in China. Bleibt für OUTPERFORM bis 122 Fr.
Swiss Re: J.P. Morgan erhöht auf 140 (135) Fr. mit NEUTRAL. Schadensaufkommen im zweiten Quartal dürfte sich in einem überblickbaren Rahmen bewegt haben.
Derivate: Frühe Umsätze im Short Mini-Future MDAKCT auf den DAX sowie im Long Mini-Future MSPF8V auf SpaceX. Auffälliges Kaufinteresse zudem im Long Mini-Future MUHHET auf Swatch Group, in den Call-Warrants OEBTJB und OECDJB auf Oerlikon sowie im Long Mini-Future MCFA2V auf Richemont.